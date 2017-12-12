Ekrana Gömülü Parmak İzi Sensörlü İlk Telefon 2018'de Geliyor

Bu yıl içerisinde popüler olan çerçevesiz ekran ile birlikte parmak izi sensörleri arka kapağa taşınmıştı. Hatta Apple iPhone X'da parmak izi sensörü koymayı tercih etmemişti. Ancak Synaptics şirketi ekrana gömülü olarak çalışabilen parmak izi sensörü geliştirdiklerini duyurdu. Ayrıca şirket CES 2018'de bu teknolojiyi kullanacak ilk telefonun tanıtılacağının da haberini verdi.

Clear ID FS9500 isminde olan sensör, yalnızca OLED ekranlarda kullanılabiliyor. Her türlü koşulda çalışan parmak izi sensörü, istenildiği zaman açılıyor. Yani ekrana her dokunduğunuzda kilidi açmayan sensör, cihazda fiziksel bir yer kaplamadığı için de avantajlı. Ayrıca Synaptics şirketi, sensörün ekran koruyucusu, kapak camı ve gerçek OLED ekran dahil olmak üzere 1,5 mm kalınlıkta çalıştığını ifade ediyor.

Bunlara ek olarak en az Galaxy S8'deki parmak izi sensörü kadar hızlı ve güvenilir olduğunu iddia eden Synaptics, anakart veya ekrana toz, kir kaçma durumunda parmak izi sensörünün etkilenmediğini dile getiriyor.

Ekrana Gömülü Parmak İzi Sensörü İlk Hangi Cihaza Gelecek?

Şirket tarafından net bir marka verilmedi ve pek çok kişi ilk hamlenin büyük üreticilerden geleceğini tahmin ediyordu. Fakat Vivo ve Qualcomm arasında Haziran ayında yapılan anlaşma ile birlikte Çinli üretici büyük bir sürpriz yapabilir. Vivo'nun yeni cihazı CES 2018'de herkesi şaşırtabilir, zamanla bekleyip göreceğiz.