Ekrana Gömülü Parmak İzi Sensörlü İlk Telefon Vivo'dan Geliyor

Geçtiğimiz gün yaptığımız haber ile ekrana gömülü parmak izi sensörünün geliştirildiğini ve bu teknolojinin ilk olarak Vivo'da kullanılabileceğini ifade etmiştik. Bugün ise Vivo'nun bu teknolojiye sahip cihaz üzerinde çalıştığı doğrulandı. Vivo bu hamleyle Apple ve Samsung'a büyük bir darbe vurma şansını elde etti.

Synaptics tarafından üretilen bu sensör direkt olarak ekranın üzerinde yer alıyor ve böylelikle parmak izi sensörü cihazda fiziksel bir yer gereksinimi istemiyordu. Ayrıca çerçevesiz ekranların popüler olmasıyla beraber parmak izi sensörleri arka kapağa taşınmıştı. Ancak geliştirilen yeni sensör pek çok üretici için büyük bir çözüm sunuyor. Hatta Apple şirketinin iPhone X'da yer vermediği parmak izi tarayıcı böylelikle tekrardan kullanıcılara sunulabilir. Ayrıca bu teknolojiyi önümüzdeki yıl Samsung şirketinin Galaxy S9 cihazında kullanabileceği de düşünülüyor.

Synaptics ürettiği bu sensörlere Clear ID adını vermiş. Clear ID sistemi normal parmak izi tarayıcıları kadar hızlı ve güvenilir çalışıyor. Hatta bu sistemin Apple'ın Face ID'sinden bile iki kat kadar hızlı olduğu iddia ediliyor. Analist Patrick Moorhead tarafından iddia edilen bu durumu çıplak göz ile ayırt edebilmek bir hayli zor.

Here are some pics @anshelsag and I took of the Vivo smartphone with the Synaptics in-display fingerprint reader. The CMOS image sensor is .7mm thick and reads the fingerprint right through the OLED display. The experience was faster than I expected. pic.twitter.com/u1NFpXtFQM