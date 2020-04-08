Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da Vakaların Yoğun Olduğu 3 İlçeyi Açıkladı

İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İsmail Küçükkaya'nın programında açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, koronavirüs vakalarının yoğun olduğu 3 ilçeyi açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada vaka haritasını duyurmuştu. Ekrem İmamoğlu harita hakkında şunları söyledi:

Özellikle Bağcılar, Esenler, Bayrampaşa bu bölgede çok yoğunlaşma olduğunu görüyoruz. Çünkü biliyorsunuz yapılaşma çok orada. Bu harita bize pandemi kurulunda sunum yapıldı. Orada bir ilgili sanıyorum İstanbul Halk Sağlığı Başkanıydı. Onun yaptığı haritada o bölgede yapılaşmanın yoğun boşlukların az olduğu bölgelerde salgın daha yüksek.

Örneğin Esenyurt örnek verildi. Anadolu'ya kasıt bir nebze daha düşük, yoğunlaşma az. Batı'ya doğru gittiğinizde Büyükçekmece, Silivri, Çatalca... Kırsala gittiğinizde zaten azalıyor. Ama o yoğun yapılaşmanın olduğu yerde salgının hızı daha yüksek. Ne yazık ki öyle.