Ülkemizde yeni tip koronavirüs salgını etkisini sürdürmeye devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Sözcüsü Murat Ongun tarafından yapılan açıklamaya göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu koronavirüse yakalandı.

Ekrem İmamoğlu Koronavirüs Testi Pozitif Çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediye Sözcüsü Murat Ongun, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamaya göre Ekrem İmamoğlu koronavirüs testi pozitif çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun hastanede tedavi sürecinin başladığını belirten Murat Ongun, İmamoğlu’nun sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

İBB Sözcüsü Murat Ongun, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Hastanede tedavi süreci başlayan Başkanımızın sağlık durumu iyidir. Kamuoyunun bilgisine sunarız” ifadelerini kullandı.

Türkiye Koronavirüs Son Durumu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı son açıklamaya göre ülkemizde 23 Ekim'den itibaren toplam hasta sayısı 357.693 oldu. Ülkemizde COVID-19 salgını nedeni ile hayatını kaybeden sayısı 9.658’e yükseldi. İyileşen hasta sayısının 311.520 olduğu açıklandı. Ağır hasta sayısının 1.648 olduğu belirtildi.