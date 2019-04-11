Eksi 263 Derecede Bile Donmayan Su Yapıldı

ETH Zurich ve Zürih Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, ekstrem soğukluklarda dahi donmayan su geliştirdiklerini duyurdular. Yapılan çalışmalarda geliştirilen suyun eksi 263 dereceye kadar donmadığı test edildi.

Bilim insanları ilk olarak suyun düzensiz halini düzenli hale getirerek, lipidik mezofaz adı verilen bir materyal oluşturdular. Bu materyal ansızın bir araya gelerek, doğal yağ molekülleri gibi davranıp, ortaya bir zar çıkarabiliyordu. Bu zarlar ise nanometreden daha küçük çapta bir kanal ağı meydana getirebilecek cinste hazırlanmıştı. Böylece su soğukla karşılaştığında, nanometrik düzeyde yan yana gelen zarlar, buz kristallerinin oluşmasını engelleyebiliyorlardı.

Ortaya çıkarılan bu yeni yapılı su, ekstrem soğukluklarda bile donmanın gerçekleşmemesini sağlıyordu. Ekip, kimyasal olarak modifiye edilmiş sıvı helyum ile ortam sıcaklığını eksi 263 dereceye kadar düşürüp, suyu test etti. Mutlak sıfır denilen ve neredeyse her şeyin moleküler yapısını bozabilecek soğukluğunda sadece on derece altına kadar donmadan gelen su, rüştünü ispatlamış oldu.

Araştırma ekibi yaptıkları açıklamada, suyun soğuğa dayanıklı hale getirilmesinin sebebini, yukarıda bahsedilen zarların suya yoğunluğunun düzgün şekilde ayarlanması olarak gösterdiler. İşin ilginç tarafı ise bu yoğunluk dengesinin çeşitli denemelerden sonra elde edilmemesiydi. Bilim insanları, çok soğuk ortamlarda donmayan bakterileri gözlemleyerek ortaya bir sonuç ıkardılar ve bunu uygulayarak, donmayan suyu elde ettiler. Yani donmayan suyun arkasında bakteriler ve onların yoğunluk dereceleri vardı.