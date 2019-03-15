Ekşi Sözlük Skandal Yorum Hakkında Açıklama Yaptı

Yeni Zelanda’da camiye düzenlenen saldırı hakkında Ekşi Sözlük üzerinde açılan başlık, akla hayale gelmeyecek yorumlara sahne olmuştu. Saldırıda yaşamını yitirenler için "Videoyu izleyip keşke Türkiye'ye gelip bu cuma günü camileri temizlese diye iç geçirdim" yorumunun yapıldığı Ekşi Sözlük'ten açıklama geldi.

Çeşitli başlıklar hakkında kullanıcıların yorumlar yaptığı Ekşi Sözlük, birçok farklı görüşün bir araya geldiği bir platform olarak hayatına devam ediyordu. Her “entry”nin sahibine ait olduğunun altını birçok kez çizen Ekşi Sözlük, bugün gündemin ilk maddelerinden bir tanesi haline gelmişti.

Yeni Zelanda’da yapılan korkunç saldırıdan sonra internet sitesinde yazılan bir yorum, haber sitelerine haber olarak taşınmıştı. Sosyal medyada çok konuşulan yorum hakkında Ekşi Sözlük yönetiminden açıklama geldi. Terör saldırısının kınandığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Yeni Zelanda’da cuma namazı sırasında gerçekleşen insanlık dışı terör saldırısını kınıyor; hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

Bu konuyla ilgili hakkımızda paylaşılan yalan ifadeler nedeniyle açıklama yapmak isteriz: "‘Yeni Zelanda’da camiye saldırı’ başlığına yazılan kabul edilemez bahse konu entry, birkaç dakika içerisinde fark edilerek aynı dakikalar içerisinde silinmiş, entry’i yazan kullanıcının hesabı ise nefret söylemi sebebiyle kapatılmıştır. konuyla ilgili emniyet birimleri tarafımızla iletişime geçmiştir, yasal süreç işlemektedir.”