Ekvador Hükümeti, Assange’ın Politik Paylaşım Yapmasını İstemiyor

Ekvador, yaklaşık 6 yıldır Londra'daki Ekvador Büyükelçiliği'nde sığınmacı olarak yaşayan WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange’ın, kişisel Twitter hesabı üzerinden politik paylaşımlar yapmamasını istedi.

ABD'ye ait gizli hükümet belgelerini sızdırmakla suçlanan Assange ayrıca, İsveç'te cinsel taciz suçlamaları nedeniyle yargılanıyor. Hakkında tutuklamama kararı bulunan Assange, İsveç'e iade edilmesi halinde ABD'ye gönderilmekten endişe ettiği için 19 Haziran 2012'de Ekvador'un Londra Büyükelçiliği'ne sığınmıştı.

İngiltere’nin en saygın gazetelerinden The Guardian ’a konuşan Ekvador Devlet Başkanı Lenín Moreno, devam eden iltica statüsünün, Assange'ın Ekvador hükümetinin koyduğu şartlara uyduğu ve başka ülkelerde yaşanan politik gelişmeler hakkında sosyal medya paylaşımı yapmadığı müddetçe devam edeceğini söyledi.

Julian Assange, basın açıklamalarını sığındığı Ekvador Büyükelçiliği'nin penceresinden yapıyor.

"Assange kurallara uymazsa hükümet bir karar almaya hazır” diyerek, WikiLeaks kurucusuna gözdağı veren Moreno, Assange’ın diğer ülkelerin iç siyaseti hakkında yorumda bulunmasının sığınma koşullarına aykırı olduğunu söyledi.

Ekvador hükümeti, geçtiğimiz aylarda sosyal medyadan gönderdiği mesajlarla ülkenin ‘uluslararası ilişkilerini tehlikeye attığı’ için Assange’ın internet erişiminin kesildiğini açıklamıştı. Assange ile Ekvador hükümeti arasındaki anlaşmaya göre, Assange’ın Ekvador’un diğer ülkelerle ilişkilerini etkileyecek herhangi bir paylaşımda bulunması yasak.

Guardian, Ekvador’un Assange'ı korumak için önemli miktarda bir kaynak ayırdığını söylüyor. Son beş yılda hükümetin Assange’ın korunması için 5 milyon dolardan fazla para harcadığını belirten gazete, Ekvador yönetiminin, Assange’ı elçilikten çıkarmak için çalıştığını kaydetti.

Ekvador hükümetinin vatandaşlık verdiği Assange, bundan sonra sadece İngiltere'de yargılanacak. Ekvador daha önce İngiltere'den Assange'a diplomatik statü verilmesini istemiş ancak bu isteği reddedilmişti.