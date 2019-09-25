El Camino: A Breaking Bad Movie'den Yeni Bir Fragman Daha Geldi

Breaking Bad hayranlarının merakla beklediği El Camino: A Breaking Bad Movie, ekim ayında Netflix’te sevenleriyle buluşacak. Filmin yayın tarihi yaklaştıkça hakkında daha çok bilgiye sahip oluyoruz. Daha önce iki fragmanı yayınlanan El Camino’nun ilk ikisinden daha ayrıntılı yeni fragmanı da paylaşıldı.

El Camino: A Breaking Bad Movie'de Aaron Paul tarafından canlandırılan Jesse Pinkman karakterinin, dizinin finalinde gerçekleşen olayların sonrasında neler yaşadığına tanık olacağız. Fragmandan görüldüğü kadarıyla Pinkman polislerden kaçıyor ve diziden tanıdığımız Skinny Pete ile Badger’ın yanına gidiyor.

Breaking Bad’in yaratıcısı olan Vince Gilligan, filmin de senaryosunu yazan kişi olarak karşımıza çıkıyor. Vince Gilligan ve ekibinin çekim aşamasında bir sır gibi sakladıkları filmin, yayın tarihinden önce sürpriz bir şekilde ortaya çıkması hayranlarını sevinirmişti.

Yeni fragmanıyla birlikte El Camino her ne kadar eskiye dair göndermeler yapsa da hala filme dair çok fazla detay barındırmıyor. Ancak filmin, dizinin havasını yakaladığı ve bizleri merak ettireceği şimdiden belli oluyor. 11 Ekim’de Netflix’te yayınlanacak olan El Camino: A Breaking Bad Movie’deki detayları kaçırmak istemiyorsanız, filmin yayınlanmasına az bir zaman kalmışken dizinin final bölümünü izlemek eskiyi hatırlamak açısından iyi olacaktır.