El Clasico Panolarında Türk Doktorun Reklamları Döndü

Dünyanın en çok izlenen spor müsabakalarının başında gelen ve El Clasico olarak bilinen Real Madrid - Barcelona maçına, reklam panolarındaki saç ekim merkezi tanıtımı damga vurdu. Maç boyunca reklam panolarında Dr. Serkan Aygın Hair Transplant in Turkey reklamı görüldü.

Dün akşam İspanya'nın başkentinde yine ezeli rakipler karşı karşıya geldi. Liderlik mücadelesi veren Real Madrid ile Barcelona, kozlarını paylaşmak üzere Santiago Bernabéu Stadyumu'nda buluştular. Son dört maçtır Real Madrid'i evinde yenen Barcelona serisini sürdürmek isterken, Real Madrid ise kazanarak liderlik koltuğuna oturmak istiyordu. Heyecanlı anlara sahne olan maçın skoru oldukça konuşuldu.

Türkiye'deki sosyal medya kullanıcılarının konuştuğu konuların başında ise maçın yanı sıra maç sırasında gösterilen reklamlar vardı. Maç boyunca panolarda dönen Dr. Serkan Aygın Hair Transplant in Turkey (Dr. Serkan Aygın Türkiye Saç Ekim Merkezi) reklamı, gündemin ilk sıralarına oturdu.

En çok beğenilen yorumlardan bir tanesi ise Gabriele Marcotti isimli spor gazetecisinden geldi. ESPN'de çalışan Marcotti, "Erkeklerin saçlarında bu kadar para olduğunu bilmiyordum. Dünyanın en büyük maçlarından bir tanesi ve bir Türk saç ekim doktoru, saha kenarına reklam verebilecek kadar kazanmış."

Never knew there was so much money in men’s hair... biggest game in the world and the Turkish hair transplant doc can afford to buy pitch side advertising... pic.twitter.com/Yji4TEVCU7