Oyuncular İçin El Masaj Cihazı Geliştirildi

Daha çok oyunculara yönelik olabilecek el masaj cihazı yapıldı. Cihaz, saatlerini bilgisayarın başında geçirenlere, ofis ortamında çalışan kişilere, video oyunlarına çok fazla zaman ayıran oyunculara büyük katkı sunuyor.

Çoğu oyuncu, saatlerce video oyunu oynuyor. Bu sürenin sonunda ellerinde acı ile karışık oldukça büyük bir baskı hissediyor. Japonya merkezli şirket Bauhutte ise kullanıcı dostu olmayan klavye ve fareleri uzun süre kullanan kişilere yardımcı olmak için yeni bir cihaz geliştirdi.

Oyuncuların El Masaj Cihazı: MSG-01H-BK

Cihaz, her iki elde de çalışıyor. İki ana seçenek bulunuyor. Biri tüm el için masaj yaparken diğeri ise parmakların gerilmesini sağlıyor.

Cihazın ayrıca isteğe bağlı olarak kullanılabilen bir el ısıtıcısı da bulunuyor. Bauhutte, bu cihazı özellikle oyun molalarında kullanılmasının oldukça önemli olacağını belirtiyor. Yeni bir oyuna başlamadan önce ellerinizi ısıtmak, mola sırasında ise rahatlamak için bu cihazı kullanmanız öneriliyor.

Çoğu insan, oyunculara yönelik geliştirilen masaj cihazı ile dalga geçse de bu cihazın saçmalıktan uzak bir cihaz olduğunu belirtmek gerekir. Birçok e-spor oyuncusu, nemin emilmesi, parmakların sıcak tutulması amacı ile bu tür cihazları kullanır. E-spor organizasyonları da oyuncuların verimliliğini en üst seviyede tutmak için masaj hizmeti sunar.

Bauhutte, bu cihazı geliştirerek bir ilkin altına imza atmadı. Diğer pek çok şirketin daha el masaj cihazı var ama bunu diğerlerinden farkı kılan nokta, oyunculara yönelik bir cihaz olduğunun belirtilmesi ile yapılan pazarlama.

Şirket, en son geçen yıl tasarladığı oyun yatağı ile dikkat çekti. Şirket ayrıca portatif ayak masaj aleti gibi pek çok mobilya, aksesuar ve alet satıyor. Bunların büyük bir kısmını da oyunculara yönelik pazarlıyor.

Bauhutte'nin el masaj aleti şu anda sadece Japonya'da mevcut ve fiyatı 150 dolar civarında. Kotaku'nun aktardığı bilgilere göre şirketin sitesinin bir de İngilizce versiyonu var. Bu da geliştirilen ürünün Japonya dışındaki ülkelerde de kullanılabileceği anlamına geliyor.

Peki, siz şirketin oyunculara yönelik geliştirmiş olduğu alet ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Türkiye'de olsa alır mıydınız? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından belirtebilirsiniz.