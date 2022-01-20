El Salvador Başkanı Bukele’den Türkiye’ye Esprili Gönderme

Günümüzün popüler para birimi olan Bitcoin’i resmi para birimi ilan eden ülke El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeye ülkemize geldi. Türkiye’ye esprili bir selamla giriş yapan Bukele, Twitter hesabından Türkçe bir tweet paylaştı.

“Öncelikle, Bitcoin Diyarı El Salvador’dan Tüm Türkiye’ye Selamlar”

Geçtiğimiz aylarda, “Öncelikle kestane balının diyarı Zonguldak’tan tüm dünyaya selamlar” cümlesi viral olmuştu. Yüzlerce kişinin sosyal medya hesaplarında farklı pek çok video ve fotoğrafta esprileri dönen bu cümleyi, Bitcon’i resmi para birimi haline getiren El Salvador başkanı Türkiye ziyaretine geldiğinde kullandı ve esprili bir gönderme yaptı.

Türkiye ve El Salvador arasında Bitcon’in için iş birliği görüşmesi yapmaya gelen Bukele, bugün “Öncelikle, Bitcoin diyarı El Salvador’dan tüm Türkiye’ye selamlar” şeklindeki tweet paylaşımı ile sosyal medyada gündem oldu. Türkiye Dışişleri Bakanı Sedat Önal ve küçük bir kız çocuğu ile birlikte kendisinin de bulunduğu bir fotoğraf karesinin üzerine açıklama olarak yazdığı söz konusu cümle, Twitter gündeminde ilk sıralarda yerini aldı. Başkan Bukele’nin, milyonlarca takipçisinin olduğu Twitter hesabından yaptığı bu paylaşım ise hem El Salvador’da hem de ülkemizde tıklanmaya devam ediyor.

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele Kimdir?

Kökleri Filistin’e dayanan ve bundan dolayı Osmanlı torunu olarak bilenen Başkan Nayib Bukele, aynı zamanda “Türk” lakabıyla anılıyor. Geçtiğimiz yıl Bitcoin’i El Salvador’un resmi para birimi olarak ilan eden ve kamuoyunda büyük yankı uyandıran Bukele, aynı zamanda ülkesinde baskıcı rejim kurmakla suçlanıyor. Sosyal medya hesaplarında kendisini “CEO of El Salvador” olarak tanıtan Nayib Bukele, aynı zamanda giyim tarzıyla oldukça konuşuyor. Oldukça salaş bir stil tercih eden Başkan, Türkiye’yi ziyaretinde de kot pantolonu, spor ayakkabıları ve spor beyaz şapkası ile dikkat çekmişti.

El Salvardo’da Bitcoin’in resmi para birimi olarak kullanılması ile ilgili ve ondan sonraki El Salvador süreçlerini “El Salvador Bitcoin Şehri Kuracak!” ve “El Salvador'da 1,1 Milyon Kişi Bitcoin Kullanmaya Başladı” içeriklerimizden detaylı olarak inceleyebilirsiniz.