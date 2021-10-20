El Salvador Bitcoin Sebebiyle IMF'den Destek Alabilir

El Salvador ve IMF Bitcoin pazarlığı hakkında ne düşünüyor? Bitcoin, El Salvador'un IMF ile yapacağı anlaşmaların bir parçası olarak yer alabilir. Ancak Uluslararası Para Fonu buna pek sıcak bakmıyor.

Ülkenin Merkez Bankası Başkanı'na göre, El Salvador'un türünün ilk örneği olan Bitcoin'i benimsemesi, hükümetin Uluslararası Para Fonu ile 1,3 milyar dolarlık bir kredi anlaşmasına varmasına engel olmayacak.

Merkez Bankası Başkanı Douglas Rodriguez Pazartesi günü verdiği bir röportajda, kripto para biriminin spekülatif bir varlık olarak itibarını kaybedeceğini ve hükümetin Bitcoin cüzdanı Chivo tarafından desteklenen meşru bir ödeme sistemi olarak faydalı olacağını kanıtlayacak.

Hatta Bitcoin'in kötü şöhretli fiyat oynaklığının ekonominin bu yıl bankanın tahmin ettiği %9'dan daha fazla büyümesine yardımcı olmasını bekliyor.

Rodriguez verdiği çevrim içi bir röportajda, “Herhangi bir risk görmüyoruz. Belki yukarı yönlü riskler olabilir. Ancak Bitcoin bir ödeme sistemi, finansal katılım için bir sistem olacak." ifadelerini kullandı.

El Salvador ve IMF Bitcoin ile mi anlaşacak?

Rodriguez ayrıca ülkenin 1,3 milyar dolarlık potansiyel bir uzatılmış fon tesisi görüşmeleri sırasında IMF'e bu yönü vurguladığını söyledi. IMF'in, El Salvador'un maliyesi ve ekonomisine ilişkin en son incelemesini önümüzdeki ay yayınlaması bekleniyor, bu da yenilenen tartışmaları hızlandırabilir.

Yatırımcılar, özellikle Başkan Nayib Bukele yönetimi kapsamında Bitcoin'in yasal para birimi haline getirilmesi gibi tartışmalı siyasi kararların gölgesinde, uzayan müzakereleri yakından izliyor.

Ülkenin 2023 yılına kadar büyük dolar tahvil ödemeleri olmamasına rağmen, oldukça borçlu ve gelecek yıl uluslararası piyasalara erişimin kilidini açmak için çok taraflı borç verenle anlaşmaya ihtiyacı var.

Bitcoin, kripto para birimine bağlı borsada işlem gören bir fonun piyasaya sürülmesinin ardından 62.560 dolara kadar çıktı.

Eylül 2020'de Merkez Bankası Başkanlığına atanan Rodriguez, “IMF'e açıkça açıkladık: Bizim için Chivo ve Bitcoin sadece bir ödeme yöntemidir” dedi.

IMF, Haziran ayında kripto para birimini kullanmanın finansal ve düzenleyici zorlukları konusunda uyarırken, Moody's Investors Service ise bu hareketin fonla bir programı tehlikeye attığını söyledi. JPMorgan Chase & Co. endekslerine göre Salı günü El Salvador'un risk primi 974 baz puandaydı.