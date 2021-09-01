Dünyada İlk Defa Bir Devlet Bitcoin Reklamı Hazırladı

El Salvador'un Bitcoin reklamı sosyal medyada büyük ilgi görüyor. El Salvador hükümeti tarafından hazırlanan Bitcoin reklamı yayına girdi ve bu, ilk kez ulusal bir hükümetin Bitcoin'in reklamını yaptığı anlamına geliyor.

Bitcoin'in El Salvador'da yasal para birimi haline gelmesine bir hafta kala, El Salvador hükümeti 30 Ağustos'ta hükümet tarafından hazırlanan ilk Bitcoin reklamını yayınladı. Video kısa süre içerisinde sosyal medya platformlarında paylaşıldı ve sadece 12 saat içinde Reddit'te yaklaşık 2.000 kişinin ilgisini çekti.

El Salvador'un Bitcoin reklamı büyük ilgi görüyor

El Salvador tarafından hazırlanan akılda kalıcı reklam, Bitcoin kullanımının zorunlu olmadığına dikkat çekiyor. Yani El Salvador'da yaşayan biriyseniz, dolar veya Bitcoin olarak alma ve ödeme seçeneğine sahip olacaksınız. Reddit kullanıcısı felipebrunet'e göre video şunları ortaya koyuyor:

Eylül ayından itibaren Bitcoin, USD ile birlikte El Salvador'da yasal para birimi olacak. Bitcoin kullanmak zorunlu olmayacak. Bitcoin veya USD ile ödeme ve ücretlendirme seçeneğine sahip olacaksınız. Nakit işlemler, fiyatlar ve ücretler yine USD olarak ödenecektir. Devlet cüzdanı uygulamasını hem USD hem de bitcoin cinsinden işlem yapmak için istediğiniz zaman ve herhangi bir ücret ödemeden özgürce kullanabileceksiniz. Ayrıca işlemleriniz için başka herhangi bir cüzdanı kullanmakta özgürsünüz. Devlet cüzdanımızla tüketiminiz için 30 USD hediye alacaksınız. Telefonunuzu işlemler için kullanmak sizi parayla uğraşmaktan ve kupon veya makbuz imzalamaktan kurtaracaktır. Aynı şey satıcı için de geçerlidir ve işlem ücreti yoktur. Ayrıca diğer ülkelerden istediğiniz zaman ve tekrar ücret ödemeden para alıp gönderebileceksiniz. Bitcoin kullanmak kolaydır ve isteğe bağlıdır.

Gerçekten de Orta Amerika ülkesi, Bitcoin'i yasal ödeme aracı olarak benimseyen dünyada ilk olacak ve ülkenin resmi para birimi olarak ABD doları ile birlikte dolaşıma girecek.

Devlet Başkanı Nayip Bukele, önümüzdeki "Önümüzdeki hafta, Bitcoin’i yasal bir ihale haline getirecek bir yasa tasarısını kongreye göndereceğim" şeklinde konuşmuştu. Ulusal Birlik İçin Büyük İttifak partisinin çoğunlukta olduğu Kongre'nin, Bitcoin tasarısını 62 evet oyuyla kabul ettiğini duyurdu.

Yaşanan bu gelişme ile birlikte El Salvador'da ulusal para birimi doların yanı sıra Bitcoin de resmi olarak kullanılabilecek. Nayip Bukele, popüler kripto para birimi Bitcoin'in ülkeye yatırım, yenilik, turist ve ekonomik kalkınma sağlayacağını ifade etmişti.