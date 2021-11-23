El Salvador Bitcoin Şehri Kuracak!

El Salvador Bitcoin Şehri kurmayı planladığını duyurdu. Geçtiğimiz aylarda Bitcoin isimli kripto para birimini resmi ödeme aracı ilan eden ülke, oldukça ilginç bir karar alındı. Alınan karar ile ilgili tüm ayrıntılar haberimizde.

El Salvador Bitcoin Şehri Duyurusu ile İnsanları Şaşkına Çevirdi

Orta Amerika'da yer alan El Salvador, geçtiğimiz aylarda insanları şaşırtan bir kararın altına imza atmıştı. Devlet Başkanı Nayip Bukele tarafından atılan adım ile birlikte El Salvador'da ulusal para birimi doların yanı sıra Bitcoin de resmi olarak kullanılmaya başlanmıştı.

El Salvador hükümeti, kripto para dünyasına ilişkin yeni bir karar aldığını duyurdu. Devlet Başkanı Nayip Bukele, Bitcoin Şehri kurmayı planladıklarını açıkladı. Yapılan açıklama, tüm dünyayı adeta şaşkına çevirdi.

Başkan Bukele, La Unión ve Conchagua arasında yer alan Fonseca Körfezi'ndeki bir yanardağın yakınına Bitcoin Şehri inşa edeceklerini duyurdu. Kurulacak şehir, kripto madenciliğini desteklemek için kendi jeotermal enerji santraline sahip olacak. Sermaye kazancı, gelir, bordro veya emlak vergisinin yer almayacağı şehir yalnızca katma değer vergisine sahip olacak.

Şehir madeni para şeklinde olacak. El Salvador'da kurulacak şehir, bir şehirden bekleyeceğiniz tüm olanakları içerecek. La Unión'da yaşayan vatandaşlar yeni projede çalışmak için seyahat edebilecek. Devlet Başkanı Bukele, şehrin oluşturulmasına yönelik bir zaman çizelgesi paylaşmadı. Bu sebepten ötürü şehrin ne zaman inşa edileceği henüz bilinmiyor.

Bir milyar ABD doları tutarında bir bitcoin tahvilli açıklandı. Bu paranın yarısı enerji ve madencilik altyapısı oluşturmak için kullanılacakken geri kalanı ise daha fazla dijital para birimi satın almak için kullanılacak.

Atılacak adım, 2020 yılında gayri safi yurtiçi hasılası 24,6 milyar doların biraz üzerinde olan bir ülke için oldukça büyük bir risktir. Bukele yönetimi ekonomik büyümeyi, bağımsızlığı ve yatırımı teşvik etmek için Bitcoin'e güveniyor fakat yalnızca en iyi ihtimal düşünülüyor.

Vatandaşların ve yatırımcıların vergi teşvikleriyle bile Bitcoin odaklı bir şehre akın edip etmeyeceği belirsizliğini koruyor. Bu, kripto para birimi odaklı yeni bir bölge ve projenin gelişmesine yardımcı olacak yeterli desteğin olup olmayacağı anlamına geliyor.

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