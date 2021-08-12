Türk Bilim İnsanları, El Titremesini Önleyen Bileklik Geliştirdi

Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi Nörobilim Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sultan Tarlacı ve ekibi Pusat Furkan Doğan ile Metehan Kaya’nın öncülüğünde kurulan ALEA, el titremesini önleyen bileklik geliştirdi. Türk bilim insanları tarafından geliştirilen özel bileklik, el titremesi hastalığı olarak bilinene tremorun tedavisine imkan sunuyor.

El Titremesini Önleyen Bileklik ile Tremor Tedavi Edilecek

Tremor isimli el titremesi hastalığının tedavisine yönelik çalışmalar yürüten ALEA şirketi, özel bir bileklik geliştirdi. Üsküdar Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren BrainPark Kuluçka Merkezinde kurulan ALEA şirketi tarafından geliştirilen bileklik ile tremorun azaltılması, hastaya ağırlık yapmadan titremeyi önlemesi ve hastaya kaliteli bir hayat imkanı sunması hedefleniyor.

ALEA Nöroteknoloji ve AR-GE Anonim A.Ş. Kurucu Ortağı Prof. Dr. Sultan Tarlacı, konu ile ilgili oldukça önemli açıklamada bulundu. Prof. Dr. Tarlacı, yaşlanma, stres, hipertiroid, inme, travma ve parkinson gibi çeşitli sebeplerden kaynaklanan tremoru tedavi etmeyi ve hastanın yaşam kalitesini yükseltmeyi hedeflediklerini açıkladı.

Prof. Dr. Sultan Tarlacı, "Yaş ve cinsiyetten bağımsız olarak gerçekleşen, uzuvlarda yaşanan titremelerin, hayat kalitesini düşürdüğünü ve bu titreme yüzünden birçok sorunla baş etmeye çalışan insanların daha depresif olduğunu gözlemledik. Geliştirdiğimiz bileklik ile titremeleri azaltarak hayat kalitesini artırmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Giyilebilir nörolojik ürünler ile pek çok hastalığa tedavi imkanı sunmayı hedeflediklerini belirten Prof. Dr. Tarlacı, "Şimdilik sadece el bilekliği ile başladığımız yola diğer uzuvlardaki titremeyi iyileştirecek giyilebilir teknolojiler ile devam edeceğiz" ifadelerini kullandı ve açıklamasına şu sözler ile devam etti:

"Bunun yanı sıra epilepsi, migren, depresyon, ülseratif kolit, atriyal fibrilasyon, hipertansiyon, diyabet ve tinnitus (kulak çınlaması) gibi nörolojik hastalıklar için de geliştirdiğimiz ürünleri çok yakında tanıtacağız. Üsküdar Üniversitesi BrainPark Kuluçka Merkezi’nde şirketimizi kurduk." "Ticarileşme, yatırım ve globale açılma konularında Kuluçka Merkezi’mizle birlikte hareket etmekten ve verdikleri destekten ötürü çok memnunuz. Yerel ve global pazarda pratik ve uygun fiyatlı giyilebilir teknoloji sunmanın gururunu yaşıyoruz."

Aktarılan bilgilere göre şirket, ülseratif kolit, atriyal fibrilasyon, hipertansiyon, epilepsi, migren, depresyon gibi nörolojik hastalıklar için de ürünler geliştirdi. Söz konusu ürünlerin çok yakında tanıtılacağı belirtildi.