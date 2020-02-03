Elazığ Depreminde Görülen Garip Işıkların Sebebi Açıklandı

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Elazığ merkezli deprem sırasında gökyüzü deprem ışıkları ile aydınlanmıştı. Güvenlik kameralarına yansıyan ve görenleri korkutan ışıkları, bilim insanları tarafından açıklandı.

Elazığ'nın Sivrice ilçesinde gerçekleşen 6.5 büyüklüğündeki deprem, maalesef 41 vatandaşımızın canına mal olmuştu. Korkunç deprem öncesinde ise ilçe, bilinmeyen bir ışıkla aydınlanmıştı. Deprem esnasında güvenlik kamerasına yansıyan ve sosyal medyada tartışma konusu olan ışık patlaması bilimsel olarak açıklandı.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, depremin başladığı sıralarda Hazar Gölü yakınlarından gelen ışık hüzmesi ekrana yansıyordu. Şimşek gibi çakan ışık, sosyal medyada farklı şekillerde yorumlanmıştı. Konu ile ilgili uzmanlar, durumun neden ortaya çıktığını bilimsel olarak açıkladılar.

Deprem ışıkları nasıl oluşur?

Fırat Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Aksoy AA muhabirine, deprem sırasında Hazar Gölü yakınlarında ortaya çıkan ışığın ilçe sakinlerince görüldüğünü söyledi.

1999 yılında yaşanan Marmara depremi sırasında fay hattındaki bloklar arasında 5 metrelik bir değişim olduğunu aktaran Aksoy, Elazığ'da ise bu değişimin 50cm olarak ölçüldüğünü dile getirdi. 50 santimetrelik değişimin büyük bir enerji değişimi gerektirdiğini hatırlatan bilim insanı, deprem ışıkları dediğimiz durumun ise bu değişimlerden kaynaklandığını aktardı.

Ercan Aksoy durumu şöyle açıkladı: "Fayın harekete geçip deprem ürettiği anda fay zonunda yer alan kayaların içindeki minerallerin gerilmesi dolayısıyla elektriksel özelliklerinde değişim olduğu için bir ışıma meydana geliyor. Nasıl ki bulutlardaki elektrik yükünden dolayı şimşek çakıyorsa bu da benzer bir durum."

Deprem anında yaşanan durumun metan gazından kaynaklandığını yönünde görüşler olduğunu aktaran Aksoy, şunları aktardı: "Erciş depreminde Van gölü kenarında yoğun bir bitki örtüsü, sazlıklar var. O sazlıklar göldeki biriken malzemenin altında kalınca turba dediğimiz kömürleşmeye doğru giden bir süreç başlıyor. Deprem sırasında orada yangınlar çıkmıştı. Bunun bataklık gazı dediğimiz metan gazından kaynaklandığı söylenebilir ancak bizim bölgemiz için metan ya da turba dediğimiz kömürleşme hali söz konusu değil. Hazar Gölü yakınlarındaki ışıma deprem anında kayalardaki minerallerinin elektriksel özelliklerinin değişiminden meydana gelen bir durum."