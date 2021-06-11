Elden Ring Çıkış Tarihi ve Oynanış Videosu Paylaşıldı!

Elden Ring çıkış tarihi açıklandı. Dünya genelinde çok sayıda oyuncu tarafından merak içerisinde beklenen video oyununun ayrıca oynanış videosu da yayımlandı. Peki, From Software tarafından geliştirilmekte olan Elden Ring ne zaman çıkacak? Video oyununa ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Elden Ring Çıkış Tarihi ve Fragmanı Gün Yüzüne Çıktı

From Software tarafından geliştirilmekte olan Elden Ring, ilk olarak E3 2019 etkinliğinde duyurulmuştu. Duyuru esnasında oyuna ait bir video paylaşılmıştı ve yayımlanan video 1,5 milyondan fazla izlenerek yoğun bir ilgi ile karşı karşıya kalmıştı. Videoda oynanış hakkında herhangi bir bilgiye yer verilmemişti.

Duyurulduğu ilk günden itibaren dünya çapında çok sayıda oyuncu tarafından sabırsızlıkla beklenmeye başlanan video oyunu ile ilgili oyuncuları sevindiren bir gelişme yaşandı. Yaşanan gelişme ile birlikte yapımın çıkış tarihi ve oynanış videosu paylaşıldı.

Bandai Namco Entertainment tarafından popüler video paylaşım platformu YouTube üzerinden yayımlanan 2 dakika 58 saniye uzunluğundaki oynanış videosu, oyuncular tarafından yoğun ilgi gördü. Öyle ki video, kısa süre içerisinde 878 bini aşkın görüntüleme sayısına ulaştı. Beğeni sayısı 69 bine ulaşan oynanış videosuna 7600'den fazla yorum yapıldı.

Yayımlanan video, oyuncular tarafından büyük beğeni topladı. Videoya baktığımızda oynanış sisteminin Dark Souls'a benzediğini görüyoruz. Açık dünya temasına sahip olan Elden Ring, etkileyici Boss dövüşlerine sahip olacak. Yayımlanan videoya göre oyun esnasında at sürebileceğiz ve at üstündeyken düşmanlar ile savaşabileceğiz.

Oyunun senaryo kadrosunda Hidetaka Miyazaki ve Game of Thrones'un yazarı George R. R. Martin yer alıyor. Oyunun yönetmenliğini Hidetaka Miyazaki, yayıncılığını ise Bandai Namco Entertainment üstleniyor.

Elden Ring, 21 Ocak 2022 tarihinde PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X / S ve PC platformlarına çıkışını gerçekleştirecek. Yayımlanan videoyu aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz.

From Software tarafından geliştirilmekte olan video oyunu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce merakle beklenen Elden Ring, başarılı bir yapım olabilir mi? Söz konusu video oyunu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.