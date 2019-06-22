Elden Ring İle İlgili Yeni Detaylar Gelmeye Devam Ediyor

FromSoftware E3 2019 fuarında yeni oyunu Elden Ring ile çıkmıştı karşımıza. Sekiro: Shadows Die Twice oyununun bu sene çıktığını ve üzerinden sadece üç ay geçtiğini düşünecek olursak, aslında oldukça kısa bir süre ama iki projenin aynı anda yürütülmüş olduğunu düşünecek olursak da normal karşılanabilir. George R. R. Martin dolayısıyla yeni oyunu çok merak ediyoruz ve hakkında mümkün olabildiğince kısa sürede yeni bilgiler edinmek istiyoruz. Neyse ki Hidetaka Miyazaki ile yapılan röportajlar da bizlere istediğimiz veriyor.

Hatırlayacağınız üzere IGN tarafından Miyazaki ile yapılan bir önceki röportajda Elden Ring oyununun yapısına dair birçok bilgi edinmiştik. Hikaye anlatımının Dark Souls ile benzerlik göstereceği söylenen oyunun hikayesinin açık dünya oynanış yapısı ile daha da derinleştirileceğini öğrenmiştik. Yine IGN tarafından yapılan yeni röportaj ise bizlere Elden Ring ile ilgili çok daha fazla yeni bilgi sunuyor.

Öncelikle Hidetaka Miyazaki Elden Ring oyununu Dark Souls oyununa daha yakın görüyormuş. Daha geniş bir dünyada yeni sistemlerin ve aksiyon mekaniklerinin gerekli olduğunu söyleyen Miyazaki, bu anlamda yeni oyunun Dark Souls oyununun doğal bir evrimi olduğu görüşündeymiş.

Bildiğiniz gibi Japonya menşeli stüdyonun yeni oyunu, halihazırda piyada bulunan oyunlara göre çok daha geniş bir dünyada geçecek. Yeni dünya araştırma mekanikleri de buna uygun olarak oluşturulmuş. Bu bağlamda, ana karakterimiz seyahatlerini at üstünde gerçekleştirecekmiş. Oyunda ayrıca at üstünde gerçekleştireceğimiz savaşlar da olacakmış.

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi Elden Ring Dark Souls oyununun doğal bir evrimi olacak olsa da, aslında çok farklı bir dünya ile karşılaşmayacağımız söyleniyor. Yani bizleri canlı bir dünya beklemeyecek, ki bu FromSoftware stüdyosundan asla beklemeyeceğimiz şeylerin arasında yer alıyor. Yönetmen Hidetaka Miyazaki ise bu konuda, "Köyler bizden bekleyebileceğiniz üzere zindan benzeri harabeler olacaklar." yorumunda bulundu ve devam etti. "Daha açık bir dünya yaratmek bizim içi büyük bir zorluk. Eğer bunun üstüne kasabalar eklemiş olsaydık çok büyük bir hale gelecekti, en iyi yaptığımız şeye odaklanarak açık dünya tarzında bir oyun yaratmaya karar verdik."

Elden Ring oyunundaki NPC'lerin hikaye ile doğrudan bağlantılı olacaklarını bir önceki röportaj sırasında öğrenmiştik. Araştırma ögesinin de stüdyonun önceki oyunlarına göre daha büyük önem arz edeceğini biliyoruz. Yeni oyunun geçeceği dünyanın gizemini çözmek bize düşüyor ve söylenene göre de NPC'ler bu süreçte araştırma sistemine daha fazla derinlik katacakmış. Yani içinde bulunduğumuz dünyanın nasıl bu hale geldiğini anlama yolunda bize ek bilgiler sağlayacaklarmış.

Son olarak, oyunun mitolojisini hazırlayan George R. R. Martin öncelikli olarak Hidetaka Miyazaki için okuması için Elden Ring oyununun dünyası ile ilgili bir kitap hazırlamış. Ancak Miyazaki bu vesileyle oyundaki bütün sırların ve gizemin ortaya çıkacak olmasından dolayı kitabın roman haline getirilerek satışa sunulması taraftarı değilmiş. Tabii ki gelecekte ne olur bilemeyiz. Belki yıllar sonra bir de bakmışız ki kitap satışa sunulmuş, ama yakın bir zamanda bunun olması mümkün görünmüyor.

Şimdilik oyunun çıkış tarihine dair net bir şey söylenmiş değil, ama PlayStation 4, PC ve Xbox One için geliştirilmekte olan oyunun 2020 yılında satışa sunulacağı tahmin ediliyor.