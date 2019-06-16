Elden Ring'in Hikaye Anlatımı Dark Souls Serisiyle Benzerlik Gösterecek

George R.R. Martin ve Hidetaka Miyazaki işbirliğiyle geliştirilmesine devam edilen Elden Ring, E3 2019 fuarındaki Microsoft konferansı sırasında duyurulmuştu. Duyuru sonrasında Xbox Wire sitesi tarafından Hidetaka Miyazaki ile bir röportaj yapılmış ve bu sayede de Elden Ring oyununun genel yapısı ile ilgili ilk detaylar da ortaya çıkmıştı.

Yakın bir zaman önce de oyun dünyasının ünlü mecralarından IGN, Yönetmen Hidetaka Miyazaki ile bir röportaj gerçekleştirdi. Miyazaki tarafından söylenene bakılırsa, Elden Ring oyununun hikaye anlatımı Dark Souls serisine benzerlik gösterecekmiş.

Bildiğiniz gibi FromSoftware stüdyosu Demon's Souls, Bloodborne ve Dark Souls serisinin oyunları, oynanışın ön planda olduğu ve belli belirsiz hikayelere sahip oyunlar olarak karşımıza çıkmıştı. Sekiro: Shadows Die Twice ve Déraciné ise bu konuda farklı noktalara koyacağımız oyunlar oldular. Her ikisinde de bizlere hazır bir karakter ve bununla bağlantılı olarak da varlığını hissettiğimiz hikayelerle karşılaşmıştık. Özellikle de Déraciné bu konuda FromSoftware stüdyosunun bizleri bir hayli şaşırttığı bir oyun olmuştu.

Her ne kadar George R.R. Martin yapılan işbirliği yapılıyor olsa da, Elden Ring hikayesinin ve dünyasının anlatımı Dark Souls serisi ile benzerlik gösterecekmiş. Bir diğer deyişle, oyunun hikayesi ağırlıklı olarak oyunun geçtiği dünyaya odaklı olacakmış. Bununla birlikte, açık dünyada geçecek ve araştırma sisteminin de stüdyonun önceki oyunlarına göre daha kapsamlı olacak olmasıyla, daha derin bir hikaye gelişimi bekleyebileceğimiz söyleniyor

Son olarak, karakterimizi kendimizi özelleştireceğimiz ve bu bağlamda da belirli bir kişiliğinin olmayacak olmasına rağmen Sekiro ve Déraciné oyunlarından edinilen deneyim ile Elden Ring oyunundaki NPC'lerin senaryo ile daha bağlantılı olacakmış.