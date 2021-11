Elden Ring Oynanış Videosu Yayımlandı

Elden Ring oynanış videosu paylaşıldı. Dünya genelinde çok sayıda oyuncu tarafından merak içerisinde beklenen oyunun videosu, çok yoğun bir ilgi ile karşı karşıya kaldı. Yayımlanan video ile ilgili merak edilen detaylar haberimizde.

From Software tarafından geliştirilmekte olan Elden Ring, ilk olarak E3 2019 etkinliğinde duyurulmuştu. Duyuru esnasında oyuna ait bir video paylaşılmıştı ve yayımlanan video 1,5 milyondan fazla izlenerek yoğun bir ilgi ile karşı karşıya kalmıştı. Videoda oynanış hakkında herhangi bir bilgiye yer verilmemişti.

Elden Ring Oynanış Videosu Neler Sunuyor?

Oyuncuların merak içerisinde beklediği Elden Ring isimli oyunun ilk oynanış videosu yayımlandı. Yayımlanan videoya baktığımızda oyunun kaliteli grafiklere ve çok başarılı oynanış mekaniklerine sahip olduğunu görüyoruz.

Rol yapma oyunu türündeki yapımda harita sistemi bulunuyor. Harita, oyunun çok büyük bir evrene sahip olacağını gözler önüne seriyor. Bu kadar büyük bir evrende her yere yürüyerek gitmek zorunda kalmayacağız. Geliştirici ekibin oyuna at sürme özelliğini eklediğini görüyoruz. Bu sayede uzakta yer alan bir konuma at aracılığı ile gidebileceğiz.

Dark Souls'a oldukça benzeyen yapımın geniş yetenek sistemine sahip olacağı belirtildi. Başarılı dövüş sistemine sahip olan oyunda gizlilik dinamikleri yer alacak. Böylelikle oyuncular, gizli bir şekilde düşmanları yok edebilecek.

Bandai Namco Europe YouTube kanalı üzerinden yayımlanan video, kısa süre içerisinde oldukça yoğun bir ilgi ile karşı karşıya kaldı. Öyle ki video, 2 milyon 950 binden fazla izlendi. 183 bin beğeni alan oynanış videosuna 17 bini aşkın yorum yapıldı. 20 dakika 55 saniye uzunluğundaki videoyu aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz.

Elden Ring Türkiye Fiyatı

Elden Ring PC fiyatı: 299 TL

Elden Ring Deluxe Edition PC fiyatı: 399 TL

Elden Ring: PlayStation fiyatı: 599 TL

Elden Ring Deluxe Edition PlayStation fiyatı: 789 TL

Elden Ring Xbox fiyatı: 299 TL

Elden Ring Deluxe Edition Xbox fiyatı: 399 TL

Elden Ring Ne Zaman Çıkacak?

Etkileyici boss dövüşlerinin yer alacağı video oyunu, 25 Şubat 2022 tarihinde PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X / S ve PC platformlarına çıkışını gerçekleştirecek.