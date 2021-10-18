Elden Ring Oynanış Videosu Sızdırıldı

Oyuncular tarafından sabırsızlıkla beklenen Elden Ring oynanış videosu ortaya çıktı. Sızdırılan video, aksiyon rol yapma oyunu türündeki Elde Ring'in evrenine kısa bir bakış atmamıza olanak tanıyor. Paylaşılan videoya ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

From Software tarafından geliştirilmekte olan Elden Ring, ilk olarak E3 2019 etkinliğinde duyurulmuştu. Duyuru esnasında oyuna ait bir video paylaşılmıştı ve yayımlanan video 1,5 milyondan fazla izlenerek yoğun bir ilgi ile karşı karşıya kalmıştı. Videoda oynanış hakkında herhangi bir bilgiye yer verilmemişti.

Elden Ring Oynanış Videosu Neler Sunuyor?

Twitter üzerinden bir oyunun oynanış videosu paylaşıldı. Paylaşılan videonun Elden Ring isimli video oyununa ait olduğu ileri sürüldü. 27 saniye uzunluğundaki videoda oyunun Xbox One konsolu üzerinden oynandığı belirtildi fakat bu bilgi doğrulanmadı.

Sızdırılan oynanış videosu ile oyunun atmosferi, çevre tasarımı ve oynanış mekaniği hakkında bilgi sahibi olma olanağına sahip oluyoruz. Paylaşılan videoya baktığımızda oyundaki karakterin zıplama kabiliyetine sahip olduğunu görüyoruz.

Popüler sosyal medya platformu Twitter üzerinden paylaşılan video, yoğun bir ilgi ile karşı karşıya kaldı. Elden Ring isimli yapıma ait olduğu iddia edilen videoyu aşağıda yer alan tweet üzerinden izleyebilirsiniz.

Alleged Elden Ring footage from xbox One. pic.twitter.com/uaGbogXBrB — Jeff Grubb (@JeffGrubb) October 16, 2021

Dark Souls'a benzer bir oynanış sistemine sahip olan Elden Ring oyununun senaryo kadrosunda Hidetaka Miyazaki ve Game of Thrones'un yazarı George R. R. Martin yer alıyor. Oyunun yönetmenliğini Hidetaka Miyazaki, yayıncılığını ise Bandai Namco Entertainment üstleniyor.

Hidetaka Miyazaki daha önce 2015 yılında çıkışını gerçekleştiren Bloodborne, 2011 yapımı Dark Souls, 2018'de piyasaya sürülen Deracine ve Armored Core 4 gibi projelerde yer almıştı. Miyazaki ayrıca birçok ödülün sahibi olan Sekiro: Shadows Die Twice isimli yapımın yönetmenliğini üstlenmişti.

Elden Ring Çıkış Tarihi

From Software tarafından geliştirilmekte olan aksiyon rol yapma oyunu, açık dünya temasına sahip olacak. Etkileyici boss dövüşlerinin yer alacağı video oyunu, 21 Ocak 2022 tarihinde PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X / S ve PC platformlarına çıkışını gerçekleştirecek.

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