Elden Ring Satış Rekoru Kırdı

2022 yılına damgasını vuran iki oyundan biri olan Elden Ring, dünya çapında yüksek satış sayısına ulaştı. Elden Ring, FromSoftware'ın en ünlü oyunlarından Dark Souls 3'ü satışlarda ikiye katladı.

18 gün içerisinde toplamda 12 milyon kopya satmayı başaran oyun, firmanın ve dönemin en iyi çıkış yakalayan oyunlarından olmuştu.

Dünyanın En Çok Satan Oyunları Listesine Girebilir

Eurogamer'da yayımlanan bir habere göre son satışlar göz önüne alındığında toplamda 20 milyon kopyadan daha fazla sattığı tespit edilen Elden Ring, açık ara farkla firmanın en başarılı oyunu oldu.

Soulslike kültürünün en iyi yansıtıldığı oyunlardan biri olarak görülen Elden Ring'in dünyanın en çok satan oyunları listesine dahi girebileceği düşünülüyor.

Buna göre eğer 23 milyon sınırı aşılırsa Elden Ring 50. sıradan dünyanın en çok satan oyunları listesine girecek. Uzmanlar, birkaç ay içerisinde bu sayının aşılabileceğini düşünüyor.