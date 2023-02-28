Elden Ring'in Yeni DLC'si 'Shadow of the Erdtree' Duyuruldu
FromSoftware, Elden Ring'in yeni DLC'si Shadow of the Erdtree üzerinde çalıştıklarını duyurdu. İşte detaylar ve DLC'ye dair ilk görüntüler!
FromSoftware, Elden Ring için gelecek yeni bir DLC genişlemesi olan Shadow of the Erdtree'yi resmî olarak duyurdu. Geliştirici, DLC'nin şu anda geliştirme aşamasında olduğunu doğruladı ancak şu an için herhangi bir çıkış tarihi açıklamamayı tercih etti.
Haber, resmî Elden Ring ve FromSoftware Twitter hesaplarından bir tweet şeklinde geldi ve aynı zamanda hemen aşağıda görebileceğiniz genişlemeye dair yeni görseller de paylaşıldı. Ayrıca yeni DLC duyurusu, birkaç gün önce Elden Ring'in 20 milyondan fazla kopya sattığı ve DICE, New York Game Awards, The Game Awards da dâhil olmak üzere benzeri görülmemiş yılın oyunu ödülleri aldığı ve IGN'in 2022'nin en iyi oyunu seçildiği birinci yıl dönümünden sadece birkaç gün sonra geldi.
Shadow of the Erdtree DLC'si Duyuruldu
Elden Ring piyasaya sürüldüğünden bu yana oyuna Colosseum çok oyunculu güncellemesi olarak yalnızca bir DLC içeriği gelmişti. Shadow of the Erdtree'nin ne kadar içerik içereceği henüz doğrulanmadı ancak Elden Ring için mevcut ilk tek oyunculu genişleme paketi olacak.
IGN ayrıca kısa süre önce Elden Ring'in yaratıcısı Miyazaki ile konuşmuştu ve Miyazaki, elde ettikleri başarının FromSoftware'in bundan sonra hangi içeriği yapacağını belirlemeyeceğini öne sürdü. Öyle ki Shadow of the Erdtree şu anda FromSoftware'in üzerinde çalıştığı tek proje değil. Armored Core 6 da Japon stüdyo tarafından aktif olarak geliştirilmekte.
Peki sizin Elden Ring'in yeni DLC'sinden beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
Steam'de 2022 Yılının En Çok Satan Oyunları Açıklandı
Steam her yıl düzenli olarak yıl sonunda o yılın en çok satan oyunlarını oyuncularla paylaşıyor. Şirket net bir satış rakamı ve satış sıralaması paylaşmıyor olsa da oyunları satış rakamlarına göre kendi içerisinde dörde bölüyor.
Yılın Oyunu Ödülleri Açıklandı: İşte Yılın Oyunu!
Her yıl olduğu gibi bu yıl da yılın son aylarına renk katan Yılın Oyunu Ödülleri etkinliği gerçekleşti. Özellikle Elden Ring ve God of War Ragnarök gibi iki büyük oyunun severlerinin bile birbirleriyle yarıştığı ortamda hangi oyunun geceden mutlu ayrılacağı büyük merak konusuydu.
YORUMLAR