Elden Ring'in Yeni DLC'si 'Shadow of the Erdtree' Duyuruldu

FromSoftware, Elden Ring için gelecek yeni bir DLC genişlemesi olan Shadow of the Erdtree'yi resmî olarak duyurdu. Geliştirici, DLC'nin şu anda geliştirme aşamasında olduğunu doğruladı ancak şu an için herhangi bir çıkış tarihi açıklamamayı tercih etti.

Haber, resmî Elden Ring ve FromSoftware Twitter hesaplarından bir tweet şeklinde geldi ve aynı zamanda hemen aşağıda görebileceğiniz genişlemeye dair yeni görseller de paylaşıldı. Ayrıca yeni DLC duyurusu, birkaç gün önce Elden Ring'in 20 milyondan fazla kopya sattığı ve DICE, New York Game Awards, The Game Awards da dâhil olmak üzere benzeri görülmemiş yılın oyunu ödülleri aldığı ve IGN'in 2022'nin en iyi oyunu seçildiği birinci yıl dönümünden sadece birkaç gün sonra geldi.

Shadow of the Erdtree DLC'si Duyuruldu

Elden Ring piyasaya sürüldüğünden bu yana oyuna Colosseum çok oyunculu güncellemesi olarak yalnızca bir DLC içeriği gelmişti. Shadow of the Erdtree'nin ne kadar içerik içereceği henüz doğrulanmadı ancak Elden Ring için mevcut ilk tek oyunculu genişleme paketi olacak.

IGN ayrıca kısa süre önce Elden Ring'in yaratıcısı Miyazaki ile konuşmuştu ve Miyazaki, elde ettikleri başarının FromSoftware'in bundan sonra hangi içeriği yapacağını belirlemeyeceğini öne sürdü. Öyle ki Shadow of the Erdtree şu anda FromSoftware'in üzerinde çalıştığı tek proje değil. Armored Core 6 da Japon stüdyo tarafından aktif olarak geliştirilmekte.

Peki sizin Elden Ring'in yeni DLC'sinden beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.