Elden Ring’in Steam Satışları 10 Milyonu Aştı: İlk Üç Sıraya Yerleşti

From Software’in büyük bir merakla beklenen yeni oyunu Elden Ring, çıktığı ilk günden bu yana oyunseverler tarafından merak ediliyor. Geçtiğimiz hafta Steam’de en çok satan oyunlar listesinin zirvesinde yer alan Elden Ring satışları, şu an için 10 milyonu geçmiş durumda. Bu satış rakamı yalnızca Steam’deki satışları söylüyor, yani rakamlar konsollar için geçerli değil. Bu da oyunun ilk haftasında ciddi bir başarı yakaladığını gösteriyor.

Satışlar 10 Milyonu Geçti

Yalnızca Steam’deki satışları 10 milyonu geçen Elden Ring, diğer platformlarla beraber 20 milyona yakın bir satış elde etmiş durumda. Oyun, ayrıca ilk haftasında Steam'de eş zamanlı 953 bin 426 oyuncuya ulaşmış durumda.

Tek kişilik oyunlar arasında böyle bir başarıyı en son Cyberpunk 2077 göstermişti.