Elden Ring'in Yeni Güncellemesi Bazı Büyük Değişiklikler İçeriyor

Elden Ring piyasaya sürüleli yaklaşık üç hafta oldu ancak geliştiriciler hâlâ deneyimi mükemmelleştirmek adına uğraşıyor. FromSoftware ekibi oyun için yeni bir güncelleme yayınlandığını duyurdu ve bu nispeten büyük bir güncelleme.

Açıklanan değişikliklerin listesi oldukça kapsamlı. Haritada hayatınızı kolaylaştıracak bazı iyileştirmeler var ancak savaşı çok daha zorlaştıracak bazı değişiklikler de var.

Elden Ring 1.03 Güncellemesi

Güncellemeyle eklenen şeylerden başlayalım. Artık karşılaştığınız oynanamayan karakterler (NPC'ler) için haritaya simgeler ekleyebilirsiniz; bu, görev takibinizi nispeten kolaylaştıracak. Dört NPC için "yeni görev aşamaları" eklendi: Diallos, Nepheli Loux, Kenneth Haight ve Gatekeeper Gostoc. Güncelleme daha yeni yayınlandığı için bu NPC'ler için gelen yeni içeriklerin detaylarını bilmiyoruz.

Güncellemenin en önemli noktaları FromSoftware'in uyguladığı denge değişiklikleri. Düşmanlarla savaşmak için kendinizin bir kopyasını çağırmanıza izin veren Mimic Tear Ash'in hasarı büyük oranda azaltıldı ve "davranış şekli" değiştirildi, bu da oyuncuların daha az özel saldırı gerçekleştirebileceği anlamına geliyor.

Güncellemede ayrıca birçok eşya genelinde de ufak tefek değişiklikler var. Güncelleme notlarının tamamına buradan ulaşabilirsiniz.