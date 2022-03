Elden Ring'in Yeni Güncellemesi Oyuncuları Ölüm Döngüsüne Sokan Hatayı Düzeltiyor

Sonsuz ölüm döngüsü hatasına düşüp saatlerce oynadığınız oyundan soğumak istemiyorsanız Elden Ring'inizi güncellemek isteyebilirsiniz.

Bandai Namco, çok oyunculu modda "oyuncuların başkalarını yanlış harita koordinatlarına ışınlamasına izin veren" hatayı düzelten bir güncelleme yayınladı. Birkaç gün önce kötü niyetli oyuncuların oyununuzu çökertmek ve karakterinizi haritadan ışınlamak için bir yol sağlayan bir hatayı istismar ettiğine dair raporlar gün yüzüne çıkmıştı. Oyunu yeniden yüklediğinizde kendinizi sonsuz bir ölüm döngüsü içerisinde buluyordunuz.

⚠️Elden Ring PSA for PC players⚠️



There's an exploit going around on PC where hackers will corrupt your save file while you're invaded.



First they will crash your game, and when you open it back up, your character will be constantly falling to their death... pic.twitter.com/8et3bl8T1I