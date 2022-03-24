Elden Ring'in Yeni Güncellemesi Oyuncuları Ölüm Döngüsüne Sokan Hatayı Düzeltiyor

Sonsuz ölüm döngüsü hatasına düşüp saatlerce oynadığınız oyundan soğumak istemiyorsanız Elden Ring'inizi güncellemek isteyebilirsiniz.

Bandai Namco, çok oyunculu modda "oyuncuların başkalarını yanlış harita koordinatlarına ışınlamasına izin veren" hatayı düzelten bir güncelleme yayınladı. Birkaç gün önce kötü niyetli oyuncuların oyununuzu çökertmek ve karakterinizi haritadan ışınlamak için bir yol sağlayan bir hatayı istismar ettiğine dair raporlar gün yüzüne çıkmıştı. Oyunu yeniden yüklediğinizde kendinizi sonsuz bir ölüm döngüsü içerisinde buluyordunuz.

Elden Ring'teki Sonsuz Ölüm Döngüsü Hatası Düzeltildi

⚠️Elden Ring PSA for PC players⚠️



There's an exploit going around on PC where hackers will corrupt your save file while you're invaded.



First they will crash your game, and when you open it back up, your character will be constantly falling to their death... pic.twitter.com/8et3bl8T1I — Mordecai (@EldenRingUpdate) March 18, 2022

The Verge'in belirttiğine göre bazı oyuncular başka bir yere hızlıca ışınlanarak bu hatadan bir şekilde kurtulabildiler ancak birçok oyuncu bu sonsuz ölüm döngüsünde 100 saate yakın kayıt dosyalarını kaybettiklerini belirtti. Bu hatayı düzeltmenin yanı sıra güncelleme, spesifik bazı görevlerde ilerlemenizi engelleyen diğer sorunları da gideriyor.

Elden Ring piyasaya süreli yaklaşık bir ay oldu ve oyuncu sayısı çok hızlı bir şekilde devasa hâle geldi. Piyasaya sürüldükten sadece 18 gün sonra dünya çapında 12 milyon adet satan yapım, diğer Souls oyunlarının rekorlarını kırdı. Serinin en çok satan oyunu olan Dark Souls 3, piyasaya sürüldükten yalnızca dört yıl sonra 10 milyon rakamına ulaşabilmişti. Bandai Namco ve Elden Ring geliştiricisi FromSoftware, bu dönüm noktasını duyurduklarında bu IP'nin "oyun dünyasının ötesine" genişletilebileceğini söylemişlerdi.