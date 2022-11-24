Elder Scrolls 6 Xbox'a Özel Olabilir

Geride bıraktığımı yıllarda oyun dünyasına aktif yatırımlar yapan Microsoft, Fallout ve Elder Scrolls serileriyle tanınan Bethesda'yı satın almıştı. Bu satın alım sonrasında efsanevi seri Elder Scrolls'un yeni oyununun geleceği değişmiş olabilr.

Önemli bir yatırım yapan Microsoft, Xbox tarafından bir geri dönüş almak istiyor. Öte yandan Activision-Blizzard satın alımına karşı Call of Duty serisini Xbox'a özel yapacağı iddiasıyla Sony'nin itirazları da devam ediyor. Tüm bu mahkeme süreçleri sürerken Elder Scrolls 6 hakkında Microsoft tarafından önemli bir söylenti geldi. İddiaya göre Elder Scrolls 6, PC ve Xbox'a özel olacak.

Elder Scrolls 6 "Orta Boyutta" Bir Oyun Olacak!

Activision-Blizzard satın alımı sonrasında Sony'nin yaptığı başvurular neticesinde CMA, değerlendirmelere ve mahkeme sürecine başladı. Geçtiğimiz günlerde hem Microsoft hem de Sony'nin iddia ve beyanlarını yayımlayan CMA'nın belgelerinde önemli bir detay dikkat çekti.

Microsoft, satın alımları kapsamında iş modellerini ortaya koydukları savunmasında, Elder Scrolls 6'nın orta boyutta bir oyun olacağını iddia etti. Microsoft'un sürdürmekte olduğu orta boyutta oyunlar olarak görülen Starfield ve Redfall'un büyük ihtimalle Microsoft platformlarına özel olarak çıkacağı düşünüldüğü takdirde, Elder Scrolls 6'nı da PlayStation'a çıkmayacağı söylenebilir.

Microsoft, alt firmalarının oyunları konusunda özellikle büyük oyuncu kitlesine sahip olan Call of Duty ve Minecraft gibi oyunları platform özel yapmak istemiyor. Bunun en büyük sebebi, firmanın çok daha fazla oyuncuya ulaşarak hem yapması hem de ekstra gelir elde etmek istemisi olarak gösteriliyor.

Öte yandan Elder Scrolls 6, Starfield ve Redfall gibi oyunlar, Microsoft tarafından sabit bir hayran kitlesi olan gelir kapıları olarak görülüyor. Microsoft bu sabit kitleyi kendi platformlarına çekmek için bu oyunları Microsoft'a özel yapabilir.