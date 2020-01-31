Electronic Arts, 2021 Finansal Yılında Bizi Oyuna Boğacak

Bu yıl bolca Electronic Arts oyunu göreceğiz, sevgili takipçilerimiz. Yapılan açıklamaya göre satışa sunulması planlanan toplamda on dört kadar oyun var.

Amerika menşeli yayıncı, analistler ve yatırımcılar için üç ayda bir gerçekleştirdiği finansal konferansların bir yenisini gerçekleştirdi. Söz konusu konferans sırasında EA, 1 Nisan 2020 - 31 Mart 2021 tarihleri arasında satışa sunacağı on dört kadar oyunun olduğunu duyurdu.

Görünen o ki 2021 finansal yılı içerisinde Electronic Arts oyunlarına boğulacağız. Tabii ki bir aksilik yaşanmazsa. Gerçi Battlefield V hariç pek ertelenme durumu olmamıştı ama hazırlıklı olmak lazım. Bahsi geçen on dört kadar oyunun FIFA ve Madden dahil dört spor oyunu olacağı söyleniyor. Bunların dışında, dört büyük oyun, üçüncü parti ve bağımsız geliştiricilerden dört oyun ve iki tane de mobil oyun var listede.

Electronic Arts, bildiğiniz üzere Command & Conquer Remastered HD Remaster ve Command & Conquer: Red Alert HD Remaster üzerinde de çalışıyor. Ayrıca hayranların favorilerinden daha fazla oyunun HD Remaster olarak mevcut nesle taşınacağı da duyurulmuştu. Henüz bu oyunların hangileri oldukları açıklanmış değil ama beklentiler elbette Burnout, Dead Space ve Mass Effect serileri yönünde.

Son olarak, geçtiğimiz sene içerisinde yeni Battlefield oyununun 2022 mali yılı içerisinde satışa sunulacağı söylenmişti. Son finansal konferans sırasında, 1 Nisan 2021 - 31 Mart 2022 aralığı bir kez daha doğrulandı.