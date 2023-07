Electronic Arts Duyurdu: Yeni Black Panther Oyunu Geliyor

Dünyaca ünlü oyun şirketi Electronic Arts’ın yeni proje stüdyosu Cliffhanger Games, yeni ve etkileyici bir Black Panther versiyonu üzerine çalışıyor. Piyasaya sürülecek yeni versiyon oyunculara Black Panther serisinin merkezi olan Wakanda’nın geleneksel atmosferini ve aksiyon dolu yaşantısını deneyimlemelerini sağlayacak.

Electronis Arts ve Marvel O Oyun İçin İş Birliği Yapacak

Electronic Arts’ın Seattle’da açtığı yeni stüdyo Cliffhanger Games, kullanıma sunacağı oyunda hikaye merkezli ve tek kişilik bir Black Panther oyunu üzerinde çalışacağını belirtti. Yeni Black Panther oyunu ünlü oyun yapımcısı Marvel Games ile ortaklaşa hazırlanacak.

Oyun, Afrika’da yer alan Wakanda bölgesinin en ünlü süper kahramanı Black Panther ile oyunculara aksiyon dolu dakikalar yaşatacak.

Oyun hakkında konuşan Kevin Stephens, “Oyunculara eksiksiz ve otantik bir Black Panther deneyimi sunmaya kendimizi adadık ve onlara hikaye odaklı bir video oyununda, şimdiye kadar deneyimledikleri oynanış şekli üzerinde daha fazla yetki ve kontrol sağladık.” dedi.

Black Panther’i seven ve Wakanda’yı tüm detaylarıyla keşfetmek isteyen oyuncular için efsanevi bir dünya geliştirmek amacında olduklarını söyleyen Stephens, bu yolculuğa çıktığımızda Marvel Games ile ortaklaşa çalışarak Wakanda’yı tüm teknolojisi ve kahramanlarıyla birlikte oyuna yansıtmayı hedefledik ve bu hedefimizi kendi orijinal hikayemizi de içine katarak oyuncularla buluşturmak için sabırsızlanıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Kevin Stephens’in başkanlığını yaptığı Cliffhanger Games, God of War, Halo Infinite, Middle-Earth: Shadow of Mordor ve Call of Duty gibi kült oyunların yapımında çalışmış yeteneklerden oluşan bir ekibe sahip.