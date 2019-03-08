Electronic Arts, Bu Sene EA Play'de Konferans Düzenlemeyecek

2016 yılından bu yana düzenlenen EA Play etkinliği, bu yıl geri dönüyor. Ancak bu sene farklılıkların yılı olacakmış gibi görünüyor. Amerikan menşeli yayıncı, bu sene EA Play etkinliğinde konferans düzenlemeyeceğini duyurdu.

E3 2015 sonrasında açıklama yapan Electronic Arts, E3 ile yollarını ayırdığını duyurmuştu. Oyun dünyasını epey şaşırtan bu açıklama sonrasında Amerikan menşeli yayıncı, her senenin E3 fuarı öncesinde EA Play adı altında kendi etkinliğini düzenleme kararı aldığını da sözlerine eklemişti. Bu etkinlik kapsamında, öncelikle bir basın konferansı düzenleniyor ve akabinde de yayıncısı olduğu oyunları oyuncular ile bir araya getiriyordu.

Kısa bir süre önce EA Play 2019 etkinliği ile ilgili tarih duyurusu yaptı, Electronic Arts. Bu senenin EA Play etkinliği, 7 - 9 Haziran 2019 tarihleri arasında ve her zaman olduğu gibi yine Hollywood Palladium sahnesinde düzenlenecek. Ancak bu defa herhangi bir basın konferansı düzenlenmeyecek. Bunun kalıcı bir karar olup olmadığı henüz belirtilmiş değil ama bunun yerine birçok farklı canlı yayın gerçekleştirilecek. Electronic Arts, izleyicilere daha fazla oynanış sunmayı istedikleri için böyle bir karar aldıklarını dile getirdi.

Öte yandan 8 - 9 Haziran 2019 tarihleri arasında da EA Play hayran festivali gerçekleştirilecek. Bu festival kapsamında da katılımcılar, henüz duyurusu yapılmamış olan oyunlara bir ön-bakış atabilecekler.