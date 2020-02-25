Electronic Arts da GDC 2020'ye Katılmayacağını Duyurdu

Game Developers Conference 2020'ye katılım iptali duyuruları ardı ardına gelmeye devam ediyor. Yaptığı açıklama ile Electronic Arts da konferansa katılmayacağının duyurusunu yaptı.

Corona virüsü endişesiyle bağlantılı olarak geride bıraktığımız birkaç gün boyunca sizlerle San Francisco şehrinde düzenlenecek olan konferansla ilgili üzücü haberler paylaşmıştık. Sony Interactive Entertainment, Facebook Gaming / Oculus ve son olarak Kojima Productions, Game Developers Conference 2020'ye katılmayacaklarını duyurmuştu. Bu durum organizasyon için üç büyük kötü haber olmuşken, Electronic Arts da listeye dördüncü olarak eklendi.

Ancak şöyle ilginç bir durum var ki Reklam Ürünü Geliştirme Uzmanı Alex Sherer tarafından LinkedIn hesabı üzerinden yapılan açıklamaya bakılırsa, şirket çalışanlarına konferansa katılımın sınırlı tutulması ve San Francisco şehrine seyahat edilmemesi yönünde tavsiyesinde bulunulmuş. Ne var ki sonradan Game Developers Conference 2020'ye katılmaktan tamamıyla vazgeçilmiş.

Electronic Arts tarafından yapılan nihai açıklamada, "Corona virüsüyle ilgili küresel durumu yakından takip ediyoruz ve son günlerde yeni bölgelerde artan vakalardan dolayı, gereksiz seyahatlerin tümünün sınırlandırılması dahil çalışanlarımızın sağlığını korumak için ek adımlar atmaya karar vermiştik. Sonuç olarak, GDC'ye resmi katılımımızı da iptal etmeye ve diğer etkinliklere katılımımızı da sınırlandırmaya karar verdik. Durumu gözlemleyecek ve çalışanlarımızın yönergelerini uygun olduğunu hissettiğimiz şekilde ayarlayacağız." sözlerine yer vermiş.

Corona virüsü salgını GDC 2020 ve PAX East 2020 etkinliklerini olumsuz yönde etkilerken, yayılmaya devam ettiği sürece yıl genelindeki diğer etkinlikleri ve büyük fuarları tehlikeye sokabilir. Gelişmeleri takipte olacağız.