Electronic Arts Daha Fazla HD Remaster Üzerinde Çalışıyor

Eğer eski Electronic Arts oyunlarını özlüyorsanız, size müjdeli bir haberimiz var. Daha fazla HD Remastered oyun için çalışmalara başlanmış.

Electronic Arts şirketinin HD Remaster oyunlara karşı geçmişteki tutumunu biliyoruz. Şirket yaptığı açıklama ile kolay yoldan para kazanma aracı olarak gördüklerini ve HD Remaster oyunlar ile vakit kaybetmeyeceklerini üstüne basa basa söylemişlerdi. Ne var ki, bu yeminlerini Burnout: Paradise Remastered ile kendileri yıkmışlardı. Büyük yeminin bozulmasından sonra, kafalarımızda "Acaba daha fazla Electronic Arts oyunu mevcut nesle uyarlanır mı?" soru işaretleri oluşmamış değildi. Geçtiğimiz sene içerisinde yapılan Command & Conquer Remastered ve Command & Conquer: Red Alert Remastered oyunlarının duyuruları ise sorularımızın cevabı olmuştu. Dahası ise yolda.

Amerika menşeli yayıncının yayınladığı son çeyrek finansal rapor üzerine konuşan Finans Direktörü Blake Jorgensen, eski oyunları özleyen oyuncuları sevindirecek bir açıklama yaptı. Söylenene göre Command & Conquer Remastered ve Command & Conquer: Red Alert Remastered dahil yeni HD Remastered oyunlar görecekmişiz ve bunlar hayranların favorileri olan oyunlar olacaklarmış.

Oyuncular uzun zamandır Need for Speed: Most Wanted (2005) ve Need for Speed: Underground 2 oyunlarının mevcut nesle gelmesini yoğun olarak talep ediyorlardı. Bunlara ek olarak Dead Space, Burnout 3: Take Down ve orijinal Mass Effect üçlemesi de oyun dünyasında büyük etki yaratmış olan oyunlardı. Kim bilir, belki bu oyunların mevcut nesle taşınma çalışmaları başlamıştır. Gelişmeleri takipte olacağız.