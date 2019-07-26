Electronic Arts, FIFA 20 ile Pro Club'ı Yenileyecek

FIFA serisinin yeni oyunu FIFA 20 birçok yenilik ile gelecek. Electronic Arts bu zamana kadar hep oynanışa dair yapılan yenilikleri önümüze çıkarmıştı. Yakın bir zaman önce internet sayfası üzerinden paylaşılan detaylar ile Pro Club modunda da büyük değişikliklerin yaşanacağı ortaya çıktı.

Bildiğiniz gibi Pro Club, FIFA 09 ile seriye gelmiş ve çevrimiçi olarak oynanan bir mod olmuştu. On kişiden oluşan takımlar kurabilmenize olanak tanıyan modda kendi yarattığınız karakteri yönetiyorsunuz.

FIFA 20 oyununda bu moda ilişkin yapılacak olan değişiklikler ise özelleştirme, canlı yayın ve maç tipleri olmak üzere üç ana başlık altında toplanıyor. Özelleştirme ile başlayacak olursak, FIFA 20 ile Pro Club da dahil oyunun geneli için Avatar sistemi getirilecek. Bu sistem ile oyuncunuzun dış görünüşünü kendi isteğinize göre ayarlayabileceksiniz. Ayrıca LF / RF, LW / RW ve RWB / LWB mevkiler de geri dönecek ve futbolcunuzun boyu ve kilosu artık oynadığı mevkideki performansına da etki edecek.

Yaratılan her futbolcunun başlangıçtaki derecelendirmesi 80 olacak ve zamanla gelişme kaydedeceksiniz. Oyunda otuzdan fazla ek yeni özellik de olacak. Bunları ihtisas özellikleri ile birleştirmeniz durumunda yapacağınız özelleştirmenin etkisi de bu bağlamda daha büyük olacak.

Eğer canlı yayın yapmayı seviyorsanız, yeni eklenecek özellikler sayesinde tekrar oynatım geçişleri, ekran logosu, kulüp afişleri ve yeni Pro Club logoları eklemek mümkün olacak. Kulüp afişlerinde takımın birincil ve ikincil renklerinden esinlenilerek oluşturulacak. Eğer stadyumlar, afişleri destekliyorlarsa hem kendi sahanızda hem de deplasmana gittiğinizde afişler maç boyunca görünecekler. Maç girişlerine, maç aralarına ve atılan gollere artırılmış gerçekçilik katmanları eklenecek.

Son olarak, Pro Club'lara Ev Kuralları Kupası ve Alıştırma Maçı olmak üzere iki yenilik daha gelecek. Eski kupaların değişeceği Ev Kuralları Kupası ile haftanın her gününde maç tipi değişecek. Program oyun içinden görüntülenebileceği için ilginizi çekecek olanları kaçırmayacaksınız. İçlerinden bir tanesi Uzak Mesafe Kupası olacak. Bu kupadaki kurala göre ceza sahasının dışından atacağınız her bir gol iki gol olarak sayılacak.

Alıştırma Maçı ise adından da anlaşılacağı üzere oyuna alışmanız için hazırlanmış bir mod olacak. İster tek başınıza isterseniz de takım olarak zorluk derecesi Acemi'den Efsanevi'ye kadar değişim gösteren zorluk derecelerindeki yapay zekaya karşı maçlar gerçekleştireceksiniz. Bunlara ek olarak oynamak istediğiniz taktiği ve karşınıza çıkacak oyuncuların derecelendirmelerini de kendiniz belirleyebileceksiniz.