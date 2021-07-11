Electronic Arts, FIFA 22 Duyurusunu Gerçekleştirdi

Artık sürpriz olmaktan çıkmış bir şekilde her sene yeni bir FIFA ile karşılaşıyoruz. Haliyle bu sene de bir yenisi için bekleyişe geçmiştik. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz senelerde hep Haziran ayında yapılan yeni oyunun duyurusu, Electronic Arts’ın EA Play etkinliğini Temmuz ayına kaydırması ile gecikmişti. Bu hafta içerisinde yapılan Twitter paylaşımına bağlı olarak, bugün yayınlanan fragman ile en nihayetinde FIFA 22 duyuruldu.

Serinin ilk oyunu, 1993 yılında FIFA International Soccer adıyla satışa sunulmuştu. Extended Play Productions tarafından geliştirilen ve yetmiş sekiz ulusal takım içeren bu oyun, incelemelerden oldukça yüksek puanlar alarak, bir serinin doğuşuna kapı açmıştı. Aradan geçen zaman zarfında, her sene birçok farklı platformda boy gösteren yeni bir FIFA oyunu ile karşılaşmıştık.

Bu sene yoluna devam edecek olan serinin yeni oyunu, geçtiğimiz dakikalarda yayınlanan fragman ile duyuruldu. 2017 yılından bu yana olduğu gibi EA Vancouver ve EA Romania stüdyolarının ortak çalışması ile PC (Origin ve Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Stadia, Xbox One ve Xbox Series için geliştirilmekte olan FIFA 22, yine EA Sports yayıncılığında 1 Ekim 2021 tarihinde satışa sunulacak.

Electronic Arts FIFA 22'yi Duyurdu: İşte Detaylar!

Aşağıdan izleyebileceğiniz ve sahne arkası ve oyun içi görüntülerin harmanlanarak oluşturulduğu fragmanda, Hypermotion Technology tanıtımı da yapılıyor. Bahsi geçen bu teknoloji ile kullanılan Xsense kostümleri sayesinde yirmi iki futbolcunun hareketi yüksek yoğunlukta yaşamayı mümkün kılıyor ve bu sayede, bireylerin ve takımların oyundaki hareketleri güçleniyor. Bu ileri teknoloji, hareket yakalama aşamasında 8.7 milyonun üzerinde kareden öğreniyor ve sonrasında da bunları animasyonlara dönüştürerek organik bir futbol gerçekçiliği yaratıyor.

Verilen bilgilere göre, kullanılan kostümler iki oyuncunun her temasını, müdahalesini, koşmasını ve çekişmesini kaydettikten sonra, FIFA 22 oyunundaki dört binden fazla yeni animasyonun altyapısını sunan verileri yakalıyor ve hassasiyete ek olarak her bir oyuncunun fiziğini de geliştiriyormuş.

Yeni nesil konsolların gücü sayesinde derin oyuncu zekası, hem hücumdaki hem de savunmadaki oyuncuların dizilişlerini hem de hareketlerini daha iyi anlama imkanı sağlayacak. Bunun dışında, iki dokunuşlu animasyonlar ile topun kontrolü eskiye göre daha doğal ve akıcı olacak iken, hava topları daha teknik bir şekilde yere indirmek ve yerdeki topları da daha çevik bir şekilde saklayabilmek de mümkün olacak.

Bunların haricinde, on bire on bir maç yakalama teknolojisi topa sahip olmayan oyuncular ve ortama bağlı davranışlar için de gerçekçi animasyonlar sunacak. Öyle ki, rakip futbolcuların eyleme bağlı olarak birbirleriyle konuştuklarını, belirli bir noktayı işaret ettiğini ve takım arkadaşları için yönlendirme yaptıklarını görebilmek de mümkün olacak.

FIFA 22 standart sürümünün yanı sıra Ultimate sürümü ile de satışa sunulacak. Standart sürüm içerikleri:

Haftanın Takımı 1 Oyuncu ögesi

Kiralık Kylian Mbappe ögesi

FUT Elçisi Kiralık Oyuncu Seçimi

Kariyer Modu Altyapısı Oyuncusu

Ultimate Sürüm ise standart sürüm içeriklerine ek olarak şunları içeriyor:

Sınırlı Süreli Teklif – FUT Kahramanlar Oyuncu Ögesi

Dikkat Çekenler Oyuncu ögesi

4 Gün Erken Erişim

Çifte Fırsat - PlayStation 5’e / Xbox Series’e ücretsiz yükseltme

4.600 FIFA Points

Eğer 11 Ağustos 2021 tarihine kadar FIFA 22 Ultimate Sürüm’ü ön-sipariş ile satın alırsanız, satışı olmayan bir FUT Kahramanlar Oyuncusu elde edeceksiniz. Ne var ki bu noktada koşullar ve sınırlamalar geçerli olacağı için, buradan daha detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz.

EA Play aboneleri 22 Eylül 2021 tarihi itibarıyla on saatlik erken erişim denemesi hakkınız olacak. Erken erişim aşaması sırasında da Ultimate Team Sezon TP Takviyeleri, VOLTA FOOTBALL sezon kıyafetleri, Aylık FUT Stadyumu özelleştirme ögeleri gibi üye ödülleri kazanabilmeniz de mümkün olacak.

Son olarak, FIFA 22 oyununun platformlara göre ücretlendirmeleri ise şu şekilde:

Steam

FIFA 22 Standard Edition - 419.99 TL

FIFA 22 Ultimate Edition + Sınırlı Süreli Bonus - 559.99 TL

Origin

FIFA 22 Standard Edition - 419.99 TL

Early Ultimate Edition - 559.99 TL

PlayStation

FIFA 22 Standart Sürüm (PS5) - 560 TL

FIFA 22 Ultimate Sürüm (PS5) - 700 TL

FIFA 22 Standart Sürüm (PS5) - 500 TL

Xbox