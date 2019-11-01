Electronic Arts Gelecekte Oyunlarını Epic Games Store'a da Taşıyabilir

Sizlerle daha önceden paylaştığımız haberimizde de aktardığımız gibi, Electronic Arts ile Valve arasındaki anlaşma doğrultusunda Amerika menşeli yayıncının oyunları Steam mağazasına da gelecek. Hatta ilk adım olacak Star Wars Jedi: Fallen Order oyununu şu anda mağaza üzerinden ön-sipariş ile satın alabiliyorsunuz, her ne kadar arada bir fiyat avantajı olmasa da.

Bu açıdan bakınca, elbette sekiz yıl önce faaliyete geçen Origin için bekleneni verip vermediği sorgulanabilir. Ancak durum böyle değilmiş. GamesIndustry sitesine açıklama yapan Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Origin Genel Müdürü Mike Blank, mağaza açısından işlerin yolunda gittiğini ve halen milyonlarca kullanıcısının olduğunu söylüyor. Şirket yaklaşımını değiştirmeye karar vermiş ve oyunlarını oyunculara ulaştırma konusunda daha açık olma yoluna gidecekmiş. Sizin de aklınıza ilk anda Microsoft geldi, değil mi?

"Geride bıraktığımız birkaç yıl ve ay boyunca yavaş yavaş hareket ediyorduk." yorumunda bulundu Blank ve devam etti. "Bazı insanlar farkında değiller ama Origin üzerinde oyunlarını Access yoluyla sunan seksen beşten fazla içerik ortağımız, yayıncı ortağımız, oyun geliştirici ortağımız var. Abonelik servisimiz diğer tüm yayıncılardan daha fazla platformda var. Bu daha fazla oyuncunun oyun oynamasına yardım etmek için açık bir strateji ve fırsatın bir parçası."

Son dönemde, oyuncu topluluklarını bir araya getirmek adına yayıncıların bazı hamleler yaptıklarını görüyoruz. Mesela PlayStation 4 için de etkin hale getirilen çapraz-platform desteği sonrasında Ubisoft şirketinin çok-oyunculu oyunlarının tamamına bu desteği ekleme planları yapması, Origin ve Steam arasındaki anlaşma kapsamında yine bu desteğin gündeme getirilmesi bunun son iki örneği oldu.

Röportaj sırasında sözlerine devam eden Mike Blank, "Bu yayıncıların ve geliştiricilerin, Xbox, PlayStation, Steam ve diğerlerinin çok daha fazla açık olması, insanların birlikte oynayabilmeleri için sağlıklı fırsatlar oluşturmak için çok önemli." dedi. Kendisine EA Access servisini Epic Games Store üzerinde de görüp görmeyeceğimiz ile ilgili sorulan soruya net bir cevap vermek yerine Electronic Arts olarak yeni ortaklıklara açık olduklarını söylemekle yetindi.