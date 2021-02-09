Electronic Arts, Glu Mobile'ı Satın Alıyor: Milyar Dolarlık Anlaşma!

Electronic Arts, Glu Mobile isimli mobil oyun stüdyosunu satın almaya karar verdi. Dünyanın en popüler video oyunu şirketi, Glu Mobile'ı satın almak için milyarlarca doları gözden çıkardı. Söz konusu satın alıma ilişkin tüm ayrıntılar haberimizde.

Electronic Arts, Glu Mobile'ı 2,4 Milyar Dolara Satın Alıyor

Video oyunu sektöründe dudak uçuklatan ücretlere satın alımlar devam ediyor. 2020 yılının eylül ayında Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi Microsoft firması, 7,5 milyar dolar karşılığında Fallout ve The Elder Scrolls serileriyle tüm dünyada tanınan Bethesda Softworks'ü satın almıştı. Geçtiğimiz aylarda ise Electronic Arts, 1,2 milyar dolara yarış oyunları ile tanıdığımız Codemasters'ı bünyesine katmıştı.

Dünyanın en popüler video oyunu şirketi olan Electronic Arts, bu kez bir mobil oyun geliştiricisini satın almaya karar verdi. Şirket, Glu Mobile'ı satın almak için 2,4 milyar doları gözden çıkardı. Satın alma işleminin 2021 yılının ikinci çeyreğinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Mobil oyun firması, Frontline Commando 1 ve 2, Diner Dash, Gun Bros, QuizUp, Disney Sorcerer's Arena, Dıno Hunter: Deadly Shores, Restaurant Dash: Gordon Ramsay, Deer Hunter, Racing Rivals, Indestructible ve Kim Kardashian oyunlarını geliştirmişti. Firma, özellikle Kim Kardashian oyunu ile tüm dünyada isminden söz ettirmeyi başarmıştı.

Glu Mobile genellikle 3 boyutlu grafiklere sahip olan oyunlarda oldukça deneyimli fakat şirket aynı zamanda mikro ödemelere yani oyun içi satın alımlara sahip oynaması ücretsiz oyunlar da sunuyor. EA, söz konusu iş modeli ile mobil oyun sektöründe lider konuma gelmeyi amaçlıyor olabilir. Mobil oyun sektöründe oyun içi satın alımlara sahip olan oynaması ücretsiz oyunlardan çok ciddi oranda kazançlar elde ediliyor ve bu sektör çok hızlı bir şekilde büyümeye devam ediyor.

EA CEO'su Andrew Wilson konuya ilişkin çok önemli açıklamalarda bulundu. Wilson, yaptığı açıklamada, "Glu'yu satın alacak olmamız, hızlı büyüme alanında kendisini yeterince kanıtlamış bir mobil oyun lideri konumuna ulaşmak için gerekli olan harika ekipleri ve ilgi çekici hizmetleri bir araya getiriyor. Mobil, dünyanın en büyük oyun platformu olarak ilerlemeye devam ediyor ve Glu'nun oyunları ve bu alanda sahip olduğu becerileri sayesinde mobil alandaki faaliyetlerimizin başarısını ikiye katlayacağız" dedi.