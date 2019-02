Electronic Arts, Jade Empire için Ne Planlıyor Olabilir?

Electronic Arts, şu sıralar EA DICE tarafında Battlefield V ve Star Wars: Battlefront II, BioWare tarafında da bu ay içerisinde satışa sunulacak olan Anthem oyunları ile meşgul. Bunların haricinde henüz duyurusu yapılmamış olası yeni bir Need For Speed, Respawn Entertainment tarafından geliştirilmekte olan Star Wars Jedi: Fallen Order oyununu da unutmamak lazım. Ne var ki tüm bunlar olurken Electronic Arts, fonda başka bir şey daha karıştırıyormuş gibi görünüyor. Amerikan menşeli yayıncı, Jade Empire için bir patent kaydı yaptırmış.

BioWare tarafından geliştirilmiş olan aksiyon RPG türündeki Jade Empire, 2005 yılında orijinal Xbox için satışa sunulmuştu. 2007 yılında 2K Games yayıncılığında PC platformuna da getirilen oyun, Çin mitolojisine dayalı bir evrende geçiyordu. Her ne kadar Star Wars: Knights of the Old Republic oyununa benzer bir sistem kullanılmış olsa da seri hareket kabiliyeti ve Kung Fu dövüş stili ile eylemlere daha dinamik hareket kazandırıyordu. Konu olarak hayatta kalan son Spirit Monk karakterini yönettiğimiz Jade Empire oyununda, hocamız Master Li'yi kurtarmaya ve yozlaşmış Sun Hai imparatorluğunun güçlerini bertaraf etmeye çalışıyorduk. Çizgisel bir oynanışa bağlı olarak, araştırma görevlerini tamamlıyor ve diyaloglar sırasında, moralite tabanlı seçimler ile hem hikayeye hem de oynanış gelişimine çeşitli şekillerde etki edebiliyorduk.

Peki bu patent kaydı neye işaret olabilir? Görünürde dört ihtimal var. Bir tanesi, eski yapımların patentlerini yeniden kaydettiren Nintendo gibi büyük isimlere karşı, fikri mülkiyeti korumaya yönelik yapılmış bir hamle olabilir. Bir diğeri ise Jade Empire ile ilgili yeni bir proje gizliden gizliye gündeme gelmiş olabilir. Burnout: Paradise HD Remaster ile yıkılan tabu sonrasında, Amerikan menşeli yayıncının kafasında Jade Empire HD Remaster veya Xbox One için geriye uyumluluk planı da pek tabii ki mümkün. Gördüğünüz gibi birçok ihtimal söz konusu diyebiliriz.

Açıkçası Electronic Arts şirketinin neyi planladığı büyük bir merak konusu oldu. Şimdilik gündemi, başta da belirttiğimiz gibi Star Wars: Battlefront II, Battlefield V, Anthem, Star Wars Jedi: Fallen Order ve olası yeni Need for Speed oyunu ile meşgul olduğu için yakın bir zamanda bir duyuru göremeyebiliriz ama umarız fazla da beklemek zorunda kalmayız.