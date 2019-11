Electronic Arts, Origin Access Servisine Altı Yeni Oyun Daha Ekledi

Electronic Arts, Origin Access Basic aboneleri için beş ve Origin Access Premier aboneleri için de bir yeni oyunun servise eklendiğini duyurdu.

Eğer aktif bir aboneliğiniz var ise For the King, Mutant Year Zero, Sinner: Sacrifice for Redemption, Tacoma ve Tropico 6 oyunlarını on saat süreyle deneyebilir, Little Misfortune oyununa da tam erişim sağlayabilirsiniz.

For the King (Origin Access Basic)

For the King, masaüstü ve Roguelike elementlerini birden fazla diyarı kapsayarak birleştiren bir Rol Yapma Oyunu. İster tek başınıza isterseniz de hem yerel hem de çevrimiçi kooperatif olarak oynayabiliyorsunuz. Konu olarak Fahrul kralının ölümü sonrasında krallığa büyük bir kargaşa hakim olur. Bu olayın sonrasında ise tahta geçen kraliçe, yükselmek ve yaklaşan kıyameti durdurmak için harekete geçer.

Little Misfortune (Origin Access Premier)

Araştırmaya ve karakterlere odaklanılan etkileşimli bir hikayede, sekiz yaşındaki Misfortune Ramirez Hernandez isimli bir kızı kontrol edeceksiniz. Stüdyonun bir diğer oyunu olan Fran Bow ile aynı evrende geçen Little Misfortune, Eternal Happiness'in (Sonsuz Mutluluk) ödülünü arayan küçük bir kızın hikayesini anlatıyor.

Mutant Year Zero (Origin Access Basic)

The Bearded Ladies tarafından geliştirilmiş olan Mutant Year Zero, Funcom tarafından PC, PlayStation 4, Xbox One ve Switch için satışa sunulmuştu. Yaşanan Red Plague salgını, nükleer savaş ve iklim değişiklikleri yüzünden insanlığın büyük bir bölümünün yok olduğu bir dünyada geçecek olan Mutant Year Zero oyununda ekibimizin sıra tabanlı dövüşün, gerçek zamanlı keşfin, gizliliğin ve stratejinin bir araya geldiği taktiğe dayalı bir oynanış yapısıyla hayatta kalmasını sağlamaya çalışacağız.

Sinner: Sacrifice for Redemption (Origin Access Basic)

Sinner: Sacrifice for Redemption, bölüm sonu düşmanlarıyla yapacağınız savaşlara dayalı aksiyon-rol yapma oyunu. Bu bölüm sonu düşmanları sekiz adet ve ilk yedi tanesi ölümcül günahlardan bir tanesine dayanıyor. Çatışmaya girmek için de bir istatistiği feda ederek seviyenizi düşürmeniz gerekecek. Her seferinde bir öncekinden çok daha zorlu bir çatışma sizi bekleyecek.

Tacoma (Origin Access Basic)

Gone Home oyunundan tanıdığımız Fullbright tarafından geliştirilmiş olan Tacoma, 2088 yılında ve boş olan bir uzay istasyonunda geçen bir araştırma oyunu olarak karşımıza çıkıyor. AR (Artırılmış Gerçekçilik) cihazı olan ana karakterimiz Amy, bu cihaz sayesinde bir zamanlar uzay istasyonunun mürettebatı olan karakterlerin eylemlerini ve konuşmalarını inceleyebiliyor. Bu sayede, yakalanan detaylar ile mürettebatın nasıl yaşadığını ve nasıl çalıştığını görebiliyor ve gelişen olayları da bu sayede öğrenebiliyoruz.

Tropico 6 (Origin Access Basic)

İnşa, yönetim ve simülasyon türü oyunlardan hoşlanıyorsanız, Tropico 6 tam size göre. Tropico Karayip ada ulusu lideri El Presidente rolünü üstlendiğiniz son oyunda Colonial, World Wars, Cold War ve Modern olmak üzere dört çağ var. Tropico serisi altıncı oyuna kadar tek bir adada geçiyordu ama Tropico 6 ile World War çağı ve sonrasında, başladığınız adadan diğer adalara köprüler kurarak takımadalar üzerine inşaat yapmak mümkün oluyor.

Origin Access Basic, PlayStation 4 ve Xbox One konsollarındaki EA Access gibi Electronic Arts tarafından yayınlanan oyunlara çıkışlarından önce erişim sağlamanıza ve on saat süreyle oynamanıza olanak tanıyor. Bununla birlikte ücretsiz bir oyun kütüphanesi de bulunuyor ve aktif aboneliğiniz süresince istediğiniz bir ücretsiz oyunu indirerek sınırlama olmaksızın oynayabiliyorsunuz. Ayrıca yapacağınız her türlü alışverişte de %10 oranında indirim hakkınızın olduğunu söylemeden geçmeyelim.