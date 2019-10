Electronic Arts Oyunları, Steam Mağazasına Dönebilir

Electronic Arts, Origin mağazasını 2011 yılında faaliyete geçirdiğinde, Amerika menşeli yayıncının o yıldan sonra çıkan oyunları artık Steam üzerinden satılmaz olmuştu. Bu değişim elbette şirketin oyunlarını seven başta Steam olmak üzere diğer dijital oyun satışı yapan mağazaların kullanıcılarını üzmüştü. Üzerinden sekiz yıl geçen bu durumun ardından bir şeylerin değişmesi yakınmış gibi görünüyor. Electronic Arts tarafından yayınlanan oyunlar, Steam mağazasına geri dönecek olabilirler.

İlk olarak geçtiğimiz yıl içerisinde, şu anda Origin Access Basic ve Origin Access Premier abonelerine sunulan The Saboteur Steam üzerinden oynanabilmişti. Bu oyunun bildiğiniz gibi Steam üzerinden satışı yok ama veritabanına bakılırsa, on saat kadar önce bir güncelleme olmuş. Bir diğer ilginç gelişme ise Mirror's Edge Catalyst ile ilgili olarak yaşandı. Mart ayı içerisinde Steam mağazasının yeni kütüphane tasarımı gösterildiğinde, oyunların listelendiği kısımda bu oyun da yer almıştı. Mirror's Edge Catalyst şu anda Steam üzerinde satılmıyor ve hal böyle olunca bu durum baya ilginç olmuştu. Üçüncü işaret ise Dragon Age II oyununun Steam veritabanının geçtiğimiz hafta içerisinde güncellenmiş olması. Dragon Age II oyununa da aynı The Saboteur gibi Origin Access Basic ve Premier aboneleri erişim sağlayabiliyorlar.

Son olarak, 19 Ekim 2019 tarihinde de Origin için Steam entegrasyonunun bir sınaması gerçekleştirilmiş. Buna göre, işleyişin Uplay ile benzerlik göstereceği düşünülüyor.

