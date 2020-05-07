Electronic Arts Oyunları Yeni Konsollarda Ücretsiz Oynanabilecek Mi?

Bu sene yeni nesil konsollar PlayStation 5 ve Xbox Series X ile büyük buluşmamızı gerçekleştireceğimiz yıl olacak. Bu bağlamda, büyük yayıncılar yeni nesle ilişkin planları hakkında yeni bilgiler vermeye devam ediyorlar. Electronic Arts, yaptığı açıklama ile oyunlarının yeni nesil konsollara ücretsiz olarak yükseltilebileceğinden bahsetti.

Halihazırda geliştirilme aşamasında olan birçok oyun var ve bunların bir kısmı, bildiğiniz gibi nesil geçişine denk gelecek. Yani hem mevcut nesilde hem de yeni nesilde görebileceğiz. Her ne kadar hem PlayStation 5 hem de Xbox Series X geriye uyumlu olacak olsa da, Electronic Arts tüketicilerin yeni nesle geçmelerini kolaylaştıracak bir hamlede bulunacak.

Electronic Arts Oyunları Yeni Konsollarda Ücretsiz Oynanabilecek

Amerika menşeli yayıncı, finansal sonuçlarını açıkladığı bir konferans gerçekleştirdi. Bu konferans sırasında konuşan Finans Direktörü Blake Jorgensen, satışa sundukları bazı oyunlarının PlayStation 5 ve Xbox Series X konsollarına taşınabileceğini söyledi. Güzel olan ise bu taşınma işlemi için cebinizden tek bir kuruşun dahi çıkmayacak olması.

Jorgensen konuşması sırasında "Bu yılın uyum evresi ücretsiz olarak yeni nesle de terfi ettirilebilecek mevcut nesil konsollar için çıkartacağımız oyunlardan elde edilecek gelirin gerçekleşmesinin etkisini de içerecek." sözlerine yer verdi.

Ne var ki bu söylemin haricinde ek bir bilgi verilmiş değil. PlayStation 5 için bir şey söylemek zor ama Xbox Series X ile sunulacak olan Smart Delivery özelliği desteklenecek olabilir ve bunun duyurusunu bugün TSİ 18:00 sıralarında yapılacak olan Inside Xbox programında yapılabilir. Çünkü Microsoft, program ile ilgili olarak verdiği bir detayda, Smart Delivery özelliğini kullanacak olan oyunların güncel listesini de yayınlanacağını söylemişti. Gelişmeleri takipte olacağız.