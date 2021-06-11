Electronic Arts Siber Saldırıya Uğradı: Kaynak Kodları Sızdırıldı!

Electronic Arts siber saldırı ile karşı karşıya kaldı. Video oyunu sektörünün en önemli firmalarindan bir tanesi olan Electronic Arts'ın yüzlerce GB boyutundaki kaynak kodları internet üzerinden satışa çıkarıldı.

Electronic Arts'a Siber Saldırı Gerçekleşti

Battlefield, FIFA ve The Sims video oyunu serileri ile dünya genelinde büyük bir popülerliğe sahip olmayı başaran Electronic Arts (EA), endişe verici bir duruma maruz kaldı. Bilgisayar korsanları, şirkete bir siber saldırı düzenledi. Düzenlenen saldırı sonucunda şirkete ait yüzlerce GB boyutundaki kaynak kodları ele geçirildi.

Bilgisayar korsanları, ele geçirdikleri 780 GB boyutundaki kaynak kodlarını bir hacker forumunda üzerinden satışa çıkardı. Bu durum, EA için büyük bir problem olabilir çünkü bilgisayar korsanı, "Tüm EA hizmetlerinden yararlanma konusunda tam kapasiteye sahipsiniz" iddiasında bulundu. Peki, hangi oyunların kaynak kodları sızdırıldı?

Aktarılan bilgilere göre 780 GB boyutundaki dosya, FIFA 21 isimli video oyunu ve Battlefield serisi dahil bir dizi EA oyununun yapımında kullanılan Frostbite oyun motorunun kaynak kodlarını içeriyor. Diğer çalınan bilgiler arasında EA frameworks ve yazılım geliştirme kitleri (SDK), oyun geliştirmeyi daha akıcı hale getirebilecek kod paketleri yer alıyor.

EA, bir veri ihlaline maruz kaldığını ve bilgisayar korsanları tarafından listelenen bilgilerin çalınan veriler olduğunu doğruladı. Bir EA sözcüsü, Motherboard'a yaptığı açıklamada, "Ağımıza izinsiz giriş yapılarak sınırlı miktarda oyun kaynak kodunun ve ilgili araçların çalınma olayını araştırıyoruz" dedi ve açıklamasına şu sözler ile devam etti:

"Hiçbir oyuncu verisine erişilmedi ve oyuncu gizliliğine yönelik herhangi bir risk olduğuna dair bir kanıt yok. Olayın hemen ardından güvenlik iyileştirmelerini yaptık. Bu durumdan dolayı oyunlarımız veya işimizin etkilenmesini beklemiyoruz. Devam eden bu cezai soruşturmanın bir parçası olarak kolluk kuvvetleri yetkilileri ve diğer uzmanlarla birlikte çalışıyoruz."

Geçtiğimiz yılın kasım ayında Street Fighter ve Resident Evil oyun serilerinin yapımcısı Capcom'a yapılan fidye yazılımı saldırısı sonucunda yaklaşık olarak 350 bin kişinin kişisel bilgileri ele geçirilmişti. Şubat ayında ise Cyberpunk ve The Witcher oyunlarının geliştiricisi CD Project RED de fidye yazılımı saldırısına uğramıştı.