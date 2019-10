Electronic Arts Stüdyoları Yeni Projeler Üzerinde Çalışıyorlar

Electronic Arts, hazırladığı yeni finansal raporunu yayınlamış ve hem mevcut son durum hem de gelecek için planlar açısından analistleri ve yatırımcıları bilgilendirmişti. Son çeyreği kapsayan rapora bakılırsa, Amerika menşeli yayıncının bünyesindeki stüdyolar yeni projelerine başlamışlar.

Bildiğiniz gibi Electronic Arts bünyesinde birçok stüdyo bulunduruyor. EA Sports, EA DICE, Maxis, BioWare ve Criterion Games bunların arasında en önemli olanları ve bazı stüdyolar senelik oyunlar geliştirirken bazılarının geliştirilmesi ise birkaç seneye yayılabiliyor. Amerika menşeli yayıncı tarafından finansal raporda aktarılan bilgiye bakılırsa, bahsi geçen yukarıdaki stüdyolar yeni projeleri üzerinde çalışmaya başlamışlar.

EA DICE şu an için Battlefield V oyununu yeni içerikler ile desteklemeye devam ediyor. Sıradaki projesinin de yeni Battlefield oyunu olacağını biliyoruz ama şöyle bir durum da var: BioWare şu anda yeni Dragon Age oyunu üzerinde çalışıyor. 2018 yılının sonlarına doğru yayınlanan bir tanıtım fragmanı ile duyurulmuş olan oyun, Niko Partners şirketinden Kıdemli Analist Daniel Ahmad tarafından yapılan açıklamaya bakılırsa 2022 finansal yılı içerisinde satışa sunulmayacakmış. Yani bu da 1 Nisan 2022 sonrasındaki bir zamana denk gelecek. Ahmad aynı zamanda sıradaki Dragon Age öncesinde araya yeni bir Star Wars oyununun sıkıştırılacağını da söylüyor. Hal böyle olunca, EA DICE yeni Battlefield oyununun yanı sıra yeni Star Wars oyunu üzerinde de çalışıyor olabilir.

EA says that new Dragon Age from Bioware is in development but likely won't be until after FY22. So after April 2022.



New Star Wars title in development that should drop prior to end of FY22.