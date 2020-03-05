Elektrik Santralinde Bitcoin Madenciliği

Amerika’da bir elektrik santrali, kendi ürettiği elektrikle kripto para madenciliğine başladı. Günde değeri 50 bin doları geçen Bitcoin üretimi gerçekleştiriliyor.

1973 yılında kömür santrali olarak kurulan, sonrasında doğalgaz çevrim santraline dönüştürülen tesiste Bitcoin madenciliği yapılıyor.

Santralde üretilen 115 megawatt elektriğin 15 megawatt’ı kripto para madenciliği için kullanılıyor. Günde yaklaşık 5.5 Bitcoin üretiliyor hem de ortalama elektrik fiyatlarının çok altında bir maliyetle gerçekleştiriliyor. Eskiden belli dönemlerde enerji ihtiyacını karşılamak için çalıştırılan santral, şu anda tüm sene boyunca üretim yapıyor. Santral, bunu Atlas Holding adlı özel bir sermaye şirketine borçlu çünkü ilgili şirketin santrale Bitcoin madenciliği için 7 bine yakın maden makinesi satın aldığı söyleniyor.

Kripto para birimleri arasında en çok konuşulan, ilgi gören Bitcoin, 19 bin dolar ile zirveyi görmüştü. Bitcoin’in bugünkü fiyatı 9 bin dolar seviyesinde.