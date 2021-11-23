Elektrik ve Doğalgazda Kademeli Tarife Dönemi Başlıyor

Elektrik ve doğalgazda kademeli tarife dönemi resmen başlıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in son açıklamasıyla birlikte, enerji verimliliği sağlayacağı belirtilen yeni bir sürece geçiş yapılacak.

Daha önce ele aldığımız bir haberde elektrikli tarifenin geleceğinden bahsetmiştik. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den gelen yeni açıklamada hem elektrikte hem de doğalgazda kademeli tarifeye geçileceği ifade edildi.

Elektrik ve doğalgazdaki kademeli tarife nedir?

AK Parti tarafından TBMM'ye sunulan yasa teklifi ile beraber 6446 sayılı Elektrik Piyasası kanununda değişiklik yapılıyor. 6447 yasanın 17'nci maddesinde bulunan "Kurul tarafından tüketici özelliklerine göre abone grupları veya yenilenebilir enerji kaynaklarının desteklenmesi amacıyla ayrı tarifeler belirlenebilir" ifadesinde "abone grupları" ibaresinden sonra, "bu abone grupları için elektrik enerjisi tüketim miktarına göre farklı" ibaresi ekleniyor.

Söz konusu maddenin gerekçesinde ise enerji verimliliğini arttırmak yer alıyor. Paylaşılan bilgilere göre gerekçede, enerji verimliliğini arttırmak amacıyla aynı abone grubunda yer alsa bile maliyet bazlı tarife metodunun yanında elektrik enerjisinin tasarruflu kullanılmasını teşvik edici, benzer abone gruplarında fazla tüketim yapanların ise fazla tüketiminin maliyetine katlanmasının amaçlandığı belirtildi.

Elektrikten sonra doğalgazda da benzer bir çalışmaya gireceklerini söyleyen Bakan Dönmez, Avrupa'da doğalgaz fiyatlarının arttığından bahsetti. "Doğalgaz, elektrik ve akaryakıttaki ÖTV'yi dikkate aldığımızda yaklaşık 127 milyar dolarlık destekleme yapıldı. Neredeyse kişi başı 1500 lira gibi bir destekten bahsediyoruz." dedi.

Bu uygulamanın halihazırda su faturalarında birçok belediye tarafından uygulandığını aktaran Dönmez, "Bu uygulama, elektriği verimli kullanmaya teşvik edecek. Benzer uygulamayı doğal gaz için de çalışıyoruz. Özellikle kış aylarında, vatandaşımızın tüketiminin yoğun olduğu dönemlerde iki kademeli bir tarife çalışmasına geçmeyi planlıyoruz. Henüz takvim netleşmedi, kanunun çıkmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, elektrik ve doğalgaz faturalarında kademeli tarifenin şu anda meclis gündeminde olduğunu ve komisyonda müzakere edileceğini dile getirdi.