Şarj Sırasında Patlayan Elektrikli Araba Korku Saçtı

Elektrikli araba şarj olurken korkunç bir olay meydana geldi. Elektrikli otomobil, şarj olurken kuvvetle muhtemel bataryadan oluşan bir sorundan ötürü alev aldı. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, otomobilde çıkan yangını söndürmek için müdahalede bulunurken korkunç bir patlama meydana geldi. Yaşanan bu korkunç olay ile ilgili bütün detaylar haberimizde.

Patlayan Elektrikli Araba Görüntülere Yansıdı

BAIC tarafından üretildiği iddia edilen bir elektrikli otomobil şarj edilirken otomobilden bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, elektrikli otomobilden yükselen alevleri söndürmek için su püskürtürken otomobilde büyük bir patlama meydana geldi. Otomobilin parçaları büyük ve korku verici patlamanın etkisi ile birlikte etrafa dağıldı.

Elektrikli araba alev aldıktan sonra olay yerine gelen itfaiye ekibi güvenli bir alan oluşturarak insanları arabanın çevresinden uzaklaştırdı. İtfaiye ekibi, insanlar arabanın çevresinden uzaklaştıktan sonra otomobilden çıkan alevleri söndürmek için su püskürtünce büyük bir patlama meydana geldi. Çin'de yaşanan söz konusu korkunç patlama sırasında itfaiye ekibinin üstün başarısından ötürü hayatını kaybeden veya yaralanan kimse olmadı.

Elektrikli otomobiller, yeni üretilen otomobillerin sadece küçük bir kısmını oluşturuyor. Elektrikli araçların normal araçlara göre daha güvenli olmasından ötürü elektrikli otomobiller ile ilgili bu tür haberler normal otomobillere nispeten daha az görülüyor. Elektrikli araçlarla ilgili bu haberler her ne kadar az görülme eğiliminde olsa da böyle bir durumda neler olabileceğini görmek endişe uyandırıyor.