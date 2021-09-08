Elektrikli Araba Xiaomi M1 Görselleri Ortaya Çıktı

Elektrikli araba Xiaomi M1 render görselleri Xiaomi topluluğunda ortaya çıktı. Xiaomi, 2021 baharında elektrikli araç pazarına girme planlarını doğrulamıştı. Üreticinin ilk aracı Xiaomi M1 olarak adlandırılacak.

Xiaomi topluluğundaki bir kullanıcı, Xiaomi elektrikli otomobil M1'in birkaç görüntüsünü yayınladı. Görünüşe göre Xiaomi, elektrikli otomobil M1 ile aerodinamik bir gövde tasarımı benimsiyor. Ön tasarım basit ve şık görünüyor ve tekerlekler benzersiz bir dokuya sahip. Dolayısıyla gelecek model benzer bir görünüme sahipse yeni müşterileri çekmek oldukça kolay gibi.

Konfigürasyona gelince Xiaomi elektrikli otomobil M1, MIUI For Car sistemini çalıştıracak. Akıllı bir kontrol, otomatik destekli sürüş, Xiao Ai sesli asistanı, büyük bir holografik merkezi kontrol ekranı gibi teknolojik destekleri de sağlayacaktır. Ayrıca 5 dakika şarj ile pil ömrünün 1000 kilometreye ulaşabileceği iddia edildi.

Elektrikli araba Xiaomi M1 özellikleri

Bu yılın Mart ayında Xiaomi CEO'su Lei Jun, akıllı elektrikli araç endüstrisine girişini resmen duyurdu. Özel etkinlikte şirket, önümüzdeki 10 yılda 10 milyar ABD doları yatırım yapacağını söyledi. Lei Jun, Xiaomi Auto'nun hayatındaki son büyük girişimcilik projesi olduğunu söyledi. Şu anda tüm itibarını kırmaya ve Xiaomi otomobil fikri için savaşmaya istekli olduğunu da sözlerine ekledi.

Teknoloji üreticisinin yeni açıkladığı duyuruya göre Xiaomi Automobile Co. Ltd.'nin endüstriyel ve ticari kaydının tamamlandı. Çinli şirket, ortaklık için birkaç otomobil üreticisiyle görüşüyor ancak şu ana kadar hiçbir şey resmi olarak paylaşılmadı. Ancak son gelişmede, Xiaomi'nin China Evergrande'nin Elektrikli Araç biriminde hisse satın almak istediği bildirildi.

Lei Jun, "Xiaomi'nin büyük bir projesi var ve 10 milyar dolar hazırladı" dedi. Dolayısıyla Xiaomi'nin otomobil üretimine yatırım yapmak için yeterli fona sahip olduğunu düşünmek için her türlü neden var. Son mali rapor, 2020'de yıllık gelirinin 37,59 milyar dolar olduğunu gösteriyordu.

İlginç bir şekilde Lei Jun tarafından gösterilen Xiaomi otomobillerinin çekirdek ekibinin grup fotoğrafında, BMW iX modelinin dış tasarımının baş tasarımcısını gördük. Bu, Xiaomi otomobillerinin lüks bir markanın kalitesine sahip olabileceği anlamına geliyor.

Birkaç hafta önce Lei Jun, SAIC genel merkezini ziyaret ederek BYD, Great Wall, Wuling ve diğer bazı tanınmış otomobil üreticisi şirketler de dahil olmak üzere diğer otomobil firmalarını listesine eklemişti.