Elektrikli Arabalar 400 Bin Kişiyi İşinden Edecek

Tüm dünyada etkisini gösteren elektrikli araçlar Almanya'da pek çok kişiyi işinden edecek gibi görünüyor. Hükümetin Ulusal Otomobil Platformu (NPM) tarafından yapılan araştırmaya göre 2030 yılına kadar 410 bine yakın işçi fabrikalardan çıkarılmak zorunda.

Hükümet için bir danışma konseyi olan Ulusal Otomobil Platformu (NPM) tarafından hazırlanan raporda, yalnızca motorların ve şanzımanların üretimine dayanan işlerde yaklaşık 88 bin kişinin risk altında olacağı aktarıldı. Raporda, elektrikli otomobillerin motorlarının daha az parçadan yapılmış olduğuna ve yanma motorlarına göre daha az bakım gerektirdiğine vurgu yapıldı.

Konuya ilişkin haber hazırlayan Alman gazetesi Handelsblatt ise NPM Başkanı Henning Kagermann'a atıfta bulunarak araç üretiminin daha da otomatik hale getirileceğini ve mevcut iş seviyesini desteklemek için yeterli olmayacağını belirtti. 2018'de Almanya'daki otomobil endüstrisindeki istihdam, 1991'den bu yana en yüksek rakama (834 bin işçi) ulaştı.

Almanya'da 15 Ocak Çarşamba günü yapılacak Otomobil Zirvesi'nde politikacılar, iş dünyası temsilcileri, sendikalar ve uzmanların konuyu detaylı olarak ele alması bekleniyor.