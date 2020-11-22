Elektrikli Arabalar Düşündüğünüz Kadar Çevreci Değil

Önümüzdeki dönemin favori arabaları olarak gösterilen elektrikli arabalar çevreci değil. Otomobil firması Polestar CEO'su Thomas Ingenlath'ın açıklamasına göre elektrikli arabaların arkasında sandığınızdan daha fazla CO2 emisyonu yatıyor.

İsveç merkezli otomotiv firması olan Polestar CEO'su Thomas Ingenlath, geçtiğimiz ay Dünya Elektrikli Arabalar Gününde yaptığı açıklamada, "Elektrikli arabalar sandığınız kadar çevreci değil" ifadelerine yer vermişti. Bu açıklamayla birlikte elektrikli arabaların iklim değişikliği üzerindeki rolü tekrardan sorgulanmaya başladı.

Polestar CEO'su itiraf etti: Elektrikli arabalar çevreci değil

Görünüşe bakılırsa bu, elektrikli otomobil şirketinin genel müdürü için pek mantıklı bir açıklama gibi gözükmüyor. Sonuçta elektrikli arabalar her zaman geleneksel arabalara çevreci bir alternatif olarak pazarlanmakta. Ancak Polestar CEO'suna göre gerçek biraz daha karmaşık. Elektrikli araçlar, iklim değişikliği için kullanılabilir, ancak "çevreci olmak" için daha fazlası gerekiyor.

Şirket tarafından yayınlanan bir blog yazısında, "Polestar'da elektrikli araçların yeterince iyi olduğunu düşünmüyoruz. Bu nedenle CEO'muz, otomotiv endüstrisindeki elektrikli araçlarının gerçek çevresel etkisinin yanı sıra tedarik zincirlerinin ve ilgili üretimin gerçekleri konusunda açık olmasını istiyor." ifadelerine yer verildi.

Polestar'a göre ihtiyaç duyulan şey, tam şeffaflığı sağlayabilmek. Kullanıcılara kaydedilen ilerleme ve karşılaşılan aksaklıklar hakkında dürüst olunmalı. Ayrıca otomobil üreticileri kamuya açıklık sunmalı veya buna karşılık insanların güvenini kaybetme riskini göze almalı.

Şirket halka açık olmak adına yakın zamanda Polestar 2 Yaşam Döngüsü Değerlendirmesini yayınladığını aktardı. Bu rapora göre Polestar tarafından üretilen bir arabanın aslında CO2 emisyonunda yeterli seviyede olmadığı gözlemlendi.

"Bu tablodaki en düşük sayıyı seçerek alıntı yapmak ve Polestar 2'nin geleneksel arabanın yaydığı CO2 miktarının yarısından daha azını yayabileceğini iddia etmek mümkün. Ancak raporun tamamına göre, bu rakama ancak aküyü her zaman yenilenebilir enerji ile şarj edersek ulaşabileceğimizi görüyoruz."

Ayrıca Polestar'a göre, elektrikli araç için malzeme üretiminin (Li-ion pil modüllerini oluşturması ve otomobil üretimi) eşdeğer fosil yakıtlı bir arabanınkinden daha yüksek emisyonlara sebep oluyor. Yani çevreci bir araba üretmek isterken aslında fabrikada doğaya daha fazla zarar veriliyor. Peki ya siz elektrikli araçların çevreci olup olmaması konusunda ne düşünüyorsunuz?