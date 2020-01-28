Elektrikli Arabaların Menzilleri Yeni Bataryalarla Artacak

Yeni batyarya teknolojilerinin geliştirilemesi sonrasında elektrikli araba menzilleri, 1000 kilometre sınırlarına gelecek. Bununla birlikte yeni batarya teknolojileri, daha çevre dostu ve uzun ömürlü şekilde geliştirilecek.

Çin merkezli bir elektrikli batarya üreciticisi, yeni bir batarya türü üzerinde çalışmaya başladı. Çinli bir şirket deşarj olmuş bir bataryayı, tam dolu bir batarya ile batarya dolum istasyonlarında 2,5 dakikada değiştirebilecek teknikler üzerine çalıştıklarını aktardı.

Yeni plana göre elektirkli arabalar istasyona girdikleri anda bitmiş bataryalar en baştan doldurulmak yerine, boş batarya yerinden sökülerek, yerine tam dolu batarya takılacak. Robotlarla yapılacak işlem ise sadece 30 saniye sürecek.

Batarya değişim teknolojisi üzerine, AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan elektrikli araçlara batarya değişim hizmeti veren Çin ve Almanya ortak sermayeli INFRADianba Üst Yöneticisi (CEO) Alexander Yu Li, Avrupa’da e-taksiler için batarya değişim istasyonunu ilk olarak Berlin’de kurduklarını söyledi.

Bir arabanın şarj istasyonuna girip çıkma süresini 2,5 dakika olarak planladıklarını belirten Yu Li, "Batarya değiştirme süresinin yeni teknolojilerle 27 sanayiye kadar düştüğünü" kaydetti.

Planladıkları yöntemin genele yayılması için araba üretim tekniklerinin değişmesi gerektiğini söyleyen Li şunları kaydetti: “Değişik modeldeki elektrikli araçlar için Avrupa’da otomobil üreticileriyle çalışmak istiyoruz. Aynı zamanda elektrik enerjisi üretici ve dağıtıcıları ile şehirlerin altyapısını etkili şekilde kullanmak için beraber çalışmak hedefimiz. Batarya değişim istasyonlarında, müşteriler, uzun süre beklemeden batarya değişim hizmeti alabiliyor. Evde yapılan hızlı şarj bataryanın ömrünü kısaltıyor. Biz burada çok yavaş şarj yapıyoruz. Şehirlerin altyapısını da zorlamıyoruz.”