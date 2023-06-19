Elektrikli Araç Piyasası Kızıştı: Fisker Çin Pazarına Giriş Yapıyor

Danimarkalı elektrikli otomobil tasarımcısı Henrik Fisker, yeni elektrikli araba modeliyle Çin pazarına girmek için hazırlık yapıyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre bu yıl içerisinde Çin'de bir teslimat merkezi açmayı planlayan şirket Fisker Ocean SUV adını verdiği ilk elektrikli modelin seri üretimine 2024'ün ilk çeyreğinde başlamayı planlıyor.

Elektrikli Araç Piyasası Hareketleniyor

Elektrikli araç üretiminde öncü olan Fisker, Avrupa ve ABD’den sonra hem pazar payı hem de ülkenin elektrikli araç piyasasına olan yoğun ilgisi nedeniyle Çin'deki araç piyasasına dahil olmak istiyor. Kaliforniya merkezli EV girişimi geçtiğimiz günlerde Çin ile bölgedeki iş birlikleri ve fırsatları görüşmek üzere bir araya geldi. Görüşme esnasında lojistik ve Ar-Ge konuları hakkında fikir alışverişi yapıldı.

Fisker'in Çin yönetim kurulu üyesi Daniel Foa, ilk olarak Çin, 2022'de kabaca 26 milyon araba olan küresel araç satışlarının üçte birini temsil ediyor ve bunun 6-7 milyonunu elektrikli araçlar temsil ediyor, yaklaşık %25'lik bir pay. Çin, her zaman yüksek kaliteli geleneksel uluslararası otomotiv markalarını yüksek oranda kabul etmiştir diyerek yatırımlarını neden bu bölgeye yaptıklarını açıkladı.

Bay Fisker’ın Çin ile olan bu teması ilk değil. 2014 yılında Çin'in en büyük otomobil parçaları üreticisi olan Wanxiang Group, Bay Fisker'in sahibi olduğu otomobil şirketi Fisker Automotive'i satın almıştı fakat bu birliktelik şirketin iflas etmesiyle sona ermişti.